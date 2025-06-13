Successos
Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana a la Conca de Barberà i detenen dos homes
Els Mossos van localitzar més de 2.400 plantes de marihuana distribuïdes entre un hivernacle i una zona boscosa preparada per al cultiu
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Montblanc han desmantellat una important plantació de marihuana a la localitat de Vallclara, a la comarca de la Conca de Barberà, i han detingut dos homes de 18 i 42 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
La investigació es va iniciar arran de la tasca d’informació i els patrullatges preventius efectuats a la zona, que van permetre als agents obtenir indicis sobre l’existència d’una plantació il·legal amagada en una àrea boscosa del municipi.
Ahir al matí, els Mossos van organitzar un dispositiu que va confirmar les sospites i va permetre localitzar la plantació. A l’interior de la finca boscosa es van trobar diferents espais habilitats per al cultiu: dues tendes de campanya, una d’elles adaptada com a cuina; una bassa de reg; un hivernacle i una zona desbrossada preparada per ser plantada.
En total, els agents van intervenir 2.416 plantes de marihuana, de les quals 816 es trobaven en testos a punt per al trasplantament a la zona desbrossada, i 1.600 més estaven situades dins de l’hivernacle.
Els dos detinguts van passar avui a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls.