La Contra Cultural
Un recull de setanta anys d’història de Solivella
Jaume Gómez ha recopilat i transcrit tots els articles publicats sobre el poble de la Conca de Barberà entre 1951 i l’any 2000
La família materna de Jaume Gómez Travé és de Solivella. «De petit, quan acabaven les classes, ja me n’anava cap allà a passar l’estiu, així que vaig acabar fent relació amb molta gent del poble, i me l’estimo molt», explica. Aquesta estima el va portar, l’any 2008, a fer un recull de premsa amb tots els articles sobre el poble publicats als mitjans escrits, des del 1900 al 1950. «Va ser un sol volum perquè en aquella època no hi havia gaires notícies», recorda. Gairebé dues dècades després, el Jaume ha enllestit la resta de la col·lecció. Són tres volums més que abasten des del 1951 al 1993 (Un recull per a la història); del 1994 al 1997 (Sentiment de poble); i del 1998 al 2000 (Una mirada cap al futur). En conclusió, més de 1.500 pàgines, que l’autor ha trigat més de deu anys a escriure, que apleguen tots els fets succeïts al poble que van ser noticiables. Amb el valor afegit que Gómez ha transcrit totes les notícies recopilades i les ha acompanyat de les fotografies que en el seu moment les van il·lustrar.
Les fonts, explica l’autor, són totes les publicacions d’àmbit local, com ara Nova Conca, El Baluart, L’Espitllera o El Francolí, però també mitjans més generalistes com El Punt o El Pati. «En total, hi ha més de trenta-cinc fonts consultades».
La distribució per volums obeeix a criteris cronològics. Si el primer abasta quatre dècades que van marcar anys de construcció històrica al poble, el segon aplega el naixement de grups i entitats que alimentarien l’orgull de pertinença, mentre que el tercer recull el testimoni que han recollit les noves generacions de solivellencs.
Quant al contingut de les informacions recollides, l’autor explica que hi ha, sobretot, notícies sobre la vida social, cultural i associativa. Així i tot, els llibres també recullen tota informació relacionada amb l’activitat municipal, així com les notes sobre les defuncions, amb les esqueles corresponents.
Els textos, que es poden anar llegint de manera saltejada, es presenten seguint un ordre cronològic de publicació. Amb ells, les fotografies recullen també el testimoni gràfic de fets i persones que a dia d’avui potser s’hi trobaran de petits o de joves, i que potser també recordaran familiars que ja no hi són.
«El meu desig és que hi trobeu relats i fotografies que us recordin temps i despertin emocions mig amagades», assegura l’autor en la Justificació que encapçala un dels volums.
Els tres llibres estan a la venda a la llibreria de Solivella i a la Capona i l’Adserà de Tarragona.