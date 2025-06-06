Successos
Controlat un incendi forestal a prop de l’AP-2 i les vies de l'AVE a Vimbodí i Poblet
Fins a set dotacions terrestres dels Bombers han treballat en l’extinció de les flames juntament amb el suport d’un helicòpter
Els Bombers de la Generalitat han controlat a les 17.53 h un incendi que ha afectat una zona de pins i camps de blat a prop d’una àrea de descans de l’autopista AP-2 i de les vies del tren d’alta velocitat (TAV), al terme municipal de Vimbodí i Poblet. L’avís del foc s’ha rebut a les 16.52 h.
Fins a set dotacions terrestres dels Bombers han treballat en l’extinció de les flames, juntament amb el suport d’un helicòpter del Grup de Mitjans Aeris (MAER). Ara mateix, els efectius es troben revisant punts calents per evitar possibles revifalles.
Tot i la proximitat a infraestructures sensibles com l’AP-2 i el TAV, no ha calgut fer desallotjaments ni interrompre el trànsit ferroviari ni rodat.