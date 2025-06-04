Turisme
Les Coves de l’Espluga reobren la Ruta Aventura a partir d'aquest cap de setmana
L'activitat estarà disponible durant les temporades de primavera, estiu i tardor, sota reserva
A partir del pròxim 7 de juny, les Coves de l’Espluga reobren la Ruta Aventura, una de les experiències més singulars de turisme actiu de la Conca de Barberà. Aquesta activitat, que combina descoberta geològica i emoció, estarà disponible durant les temporades de primavera, estiu i tardor, amb visites guiades sota reserva.
La ruta d’espeleologia permet als visitants endinsar-se per un recorregut subterrani de 900 metres per les galeries naturals de la cova, tot seguint el traçat del riu i explorant zones fora del circuit turístic. Durant el trajecte, els participants coneixeran la formació geològica, el funcionament del circuit d’aigua subterrani, els pous de descobriment, les diàclasis i la Galeria del Llac, espai que fou escenari de rituals ibers.
Per aquesta temporada, s’ha establert un horari regular els dissabtes a les 16:30 h, amb opció d’ampliar les visites, segons demanda. Amb la reserva de la Ruta Aventura, s’inclou una visita guiada gratuïta al Museu de les Coves. Les entrades es poden comprar a la web esplugaturisme.cat o bé a covesdelespluga.info.
La durada de l’experiència és d’unes tres hores, amb una part significativa del recorregut submergida dins de la cova. No és necessari submergir-se completament, però sí que cal caminar per trams amb fins a 1,5 metres de profunditat. L’activitat té un cost de 42 euros per persona, amb descomptes per a grups a partir de 8 participants. El preu inclou tot el material necessari: vestit de neoprè, casc i llum frontal.