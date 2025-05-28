Habitatge
L’Espluga de Francolí modifica el POUM per augmentar el nombre d'habitatges i fomentar la rehabilitació
La modificació del pla urbanístic es votarà en el ple municipal d’aquest dijous
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha impulsat una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per facilitar la construcció de nous habitatges i la rehabilitació d’edificis al nucli antic i a la zona urbana tradicional de la població.
La modificació es votarà en el pròxim ple municipal que se celebrarà aquest dijous. «Aquesta reforma pretén revertir anys d’estancament urbanístic al centre del municipi», assenyalen des del consistori. A més, apunten que amb la modificació del pla urbanístic el nombre potencial d’habitatges al centre històric podria passar dels 1.539 actuals als 2.234. Això, sostenen, pot suposar un augment del 45%, fet que «obre la porta a una nova etapa de renovació urbana».
L’Ajuntament de l’Espluga assenyala que, des de l’entrada en vigor del POUM el 2019, el nombre de llicències per a obres majors en aquests àmbits ha estat «molt baix». Segons indiquen, la falta d’activitat s’atribueix als criteris urbanístics «massa restrictius». «La conseqüència directa ha estat l’abandonament de moltes finques, la dificultat per rehabilitar i la manca d’habitatge assequible, especialment per a joves i famílies, en aquesta zona més cèntrica», subratllen.
Per això, la modificació puntual número 4 del POUM suposa canvis «clau» per revertir aquesta situació. Un dels principals canvis és l’eliminació de l’exigència d’una superfície útil mitjana mínima de 80 m² per habitatge, que fins ara limitava la rehabilitació. També es redueix la ràtio de sostre per habitatge, el límit actual de 120 m² es rebaixa a 80 m² al nucli antic i a 90 m² a l’urbà tradicional.
Pel que fa a l’aparcament, els requisits s’adapten a la realitat dels edificis del centre. Així, només s’haurà de preveure places a partir de quatre habitatges al nucli antic i de tres a la zona de l’urbà tradicional, amb una ràtio de vehicle, motocicleta i bicicleta ajustada.
Amb aquesta modificació, que s’alinea amb els objectius estratègics del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de l’Espluga de Francolí 2020–2025, l’Ajuntament vol evitar la ruïna d’edificis, incentivar la rehabilitació i fomentar una oferta d’habitatge més variada i assequible.