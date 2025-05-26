Mobilitat
El Govern impulsa la millora de la C-14 entre Montblanc i Solivella amb una inversió de 19,6 MEUR
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica configurarà trams de 2+1 i millorarà el traçat de la carretera al llarg de 6,5 quilòmetres
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat en marxa el tràmit d’audiència pública del projecte per millorar la funcionalitat i la seguretat de la carretera C-14 en el tram comprès entre Montblanc i Solivella. Aquesta actuació de condicionament compta amb una inversió prevista de 19,6 milions d’euros i preveu l’eixamplament i la millora del traçat al llarg de 6,5 quilòmetres.
La C-14 és una via de la xarxa bàsica de la Generalitat de Catalunya que connecta el Camp de Tarragona i Lleida, des de Salou fins a Adrall. En el tram afectat, la carretera disposa actualment d’un únic carril per sentit amb una amplada de només 3 metres i sense vorals, i suporta un trànsit diari de 4.000 vehicles entre Montblanc i la Guàrdia dels Prats, que disminueix fins a uns 1.700 vehicles/dia fins a Solivella.
El projecte contempla una millora integral del traçat, suavitzant revolts i eixamplant la calçada per disposar de carrils de 3,5 metres, vorals exteriors de 2 metres i un separador central per reforçar la seguretat viària. També s’habilitaran quatre trams de carrils d’avançament (dos per sentit), amb una configuració 2+1 que facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir els xocs frontals.
A més, es preveu la construcció de dues rotondes i noves interseccions per facilitar els canvis de sentit, així com una reordenació dels accessos amb la prohibició de girs a l’esquerra. Per garantir la connectivitat, es crearan camins laterals aprofitant la xarxa viària existent i reconduint els accessos cap a les noves rotondes.
Les obres també inclouran la millora del drenatge, la senyalització i la col·locació de barreres de seguretat i elements d’abalisament.
Un cop finalitzat el període d’audiència pública i recollides les al·legacions, el Departament aprovarà definitivament el projecte i programarà la licitació de les obres, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.