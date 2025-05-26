Successos
Ferit un home en un accident de parapent a Passanant i Belltall
L’esportista, de 54 anys, va ser evacuat conscient i en estat menys greu a l’Hospital Arnau de Vilanova
Un home de 54 anys va resultar ferit aquest diumenge al vespre en patir un accident mentre practicava parapent al municipi de Passanant i Belltall, a la comarca de la Conca de Barberà.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís cap a les 20 h i van activar dues dotacions per atendre l’emergència. En arribar al lloc dels fets, els efectius van trobar la víctima conscient i parlant amb el personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els Bombers van col·laborar en el trasllat del ferit fins a l’ambulància, situada a uns 50 metres del punt de l’accident. L’home va ser evacuat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a Lleida, amb pronòstic menys greu.