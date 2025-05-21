Societat
L'Agència de Residus preveu tancar l'abocador de l'Espluga de Francolí abans de 2035
L'ARC clausurarà dotze plantes que requeriran una inversió de 100 milions d'euros
El Pla d'Infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) projecta el tancament d'una dotzena dels 25 abocadors actius actualment a Catalunya, amb l'objectiu de fer-ho abans de 2035 per complir amb els requeriments de la Unió Europea en aquesta matèria: cal passar del 31% actual a un 10% de residus enviats a abocador.
Les plantes que es tancaran seran les de Lloret de Mar, Llagostera, Banyoles, Beuda, l'Espluga de Francolí, la Granadella, les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Balaguer, Berga i Bellver de Cerdanya, segons ha anunciat l'ARC durant el congrés Recuwaste que se celebra a Mataró. La inversió necessària per tancar aquests abocadors és d'uns 100 milions d'euros, tot i que ara per ara el finançament no està garantit.