L'Agència de Residus preveu tancar l'abocador de l'Espluga de Francolí abans de 2035

L'ARC clausurarà dotze plantes que requeriran una inversió de 100 milions d'euros

Màquina treballant a l'abocador controlat de l'Espluga de Francolí.

Màquina treballant a l'abocador controlat de l'Espluga de Francolí.ACN

Redacció ACN

El Pla d'Infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) projecta el tancament d'una dotzena dels 25 abocadors actius actualment a Catalunya, amb l'objectiu de fer-ho abans de 2035 per complir amb els requeriments de la Unió Europea en aquesta matèria: cal passar del 31% actual a un 10% de residus enviats a abocador. 

Les plantes que es tancaran seran les de Lloret de Mar, Llagostera, Banyoles, Beuda, l'Espluga de Francolí, la Granadella, les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Balaguer, Berga i Bellver de Cerdanya, segons ha anunciat l'ARC durant el congrés Recuwaste que se celebra a Mataró. La inversió necessària per tancar aquests abocadors és d'uns 100 milions d'euros, tot i que ara per ara el finançament no està garantit.

