L’Espluga de Francolí presenta deu al·legacions al futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades
El consistori demana que es retiri la declaració de Reserva Natural Parcial als barrancs de la Trinitat i del Titllar
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha presentat deu al·legacions al projecte del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. El document s’ha elaborat de manera consensuada amb els grups municipals Som Espluga - AM, Junts per l’Espluga- CM i Nova Espluga - PSC, i coordinadament amb l'Ajuntament de Montblanc. Entre les propostes presentades destaca la retirada de la declaració de Reserva Natural Parcial als barrancs de la Trinitat i del Titllar, ja que es tracta de dues zones “clau” en el subministrament d’aigua potable al municipi, aportant entre el 20 i el 50% del total segons l’època de l’any. A més, entre les peticions, també subratllen que s’ha de fixar la cota mínima del parc als 500 metres.
En un comunicat, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) assenyala que el municipi està estretament vinculat al Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. Davant d’això, defensa una regulació que protegeixi l’entorn, però que “respecti” l’autonomia municipal, el dret al desenvolupament local i la realitat dels habitants i propietaris del territori.
Entre les peticions, el consistori demana la retirada de la declaració de Reserva Natural Parcial als barrancs de la Trinitat i del Titllar perquè alerta que qualsevol limitació a l’activitat o a la gestió d’aquests espais podria posar en risc la continuïtat del subministrament d’aigua, especialment, després dels episodis de sequera patits en els últims anys. En aquest sentit, el govern municipal ha sol·licitat la supressió de l’article 43.5 del decret, que facultaria el gestor del parc a promoure la clausura de captacions d’aigua, fet que consideren una “amenaça” als drets històrics sobre els recursos hídrics del municipi.
Així mateix, l’equip de govern reclama una presència estable i amb veu pròpia a l’òrgan rector del futur parc per la seva relació directa amb el territori protegit i els serveis que hi presta, com l’Alberg Jaume I, el Camp d’Aprenentatge o la seu administrativa del PNIN de Poblet. Segons ells, aquesta demanda es veu reforçada pel fet que el nucli de les Masies, pertanyent a l’Espluga, es troba íntegrament dins dels límits del futur parc. En l’àmbit urbanístic, insisteixen que el planejament vigent del municipi, recollit al POUM, sigui plenament respectat, especialment en zones de sòl urbà i àrees periurbanes dissenyades amb criteris sostenibles.
A més, el document inclou altres propostes com la simplificació d’autoritzacions per activitats municipals de baix impacte, la rehabilitació d’edificacions tradicionals, el reconeixement de la compatibilitat de l’activitat agrària, i una regulació clara i inclusiva de l’activitat cinegètica dins els límits del parc. Finalment, proposen el reconeixement formal de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) com a agents col·laboradors essencials per a la gestió, prevenció i sostenibilitat del territori forestal.
La iniciativa, a proposta de Junts per l’Espluga, es va debatre en la Junta de portaveus del 22 d’abril. Les al·legacions s’han presentat formalment a la Generalitat dins el termini del procés de participació pública i s’han compartit també amb altres municipis, com Montblanc, amb qui s’han trobat punts de coincidència.