Medi Natural
Aprodisca impulsa la renaturalització del passeig fluvial del Francolí a l’Espluga de Francolí
Els treballs s’allargaran durant tot l’any i se centren inicialment a la zona del naixement del riu
Aprodisca ha posat en marxa un projecte de renaturalització del passeig fluvial del riu Francolí al seu pas per l’Espluga de Francolí, amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de l’Ajuntament de l’Espluga. La iniciativa no només té un objectiu de recuperació ambiental dels espais afectats per la riuada del 2019, sinó que també promou la inclusió social a través de la inserció laboral de persones en risc d’exclusió
Els treballs, que s’allargaran durant tot l’any, van començar aquest mes de març i se centren inicialment a la zona del naixement del riu Francolí. En l’àmbit del camí dels horts, a la confluència amb el riu Sec, s’està duent a terme el control de la canya americana, una espècie invasora que havia envaït bona part de la zona de ribera. Aquest control es realitza mitjançant desbrossat mecànic i tractaments selectius sobre els rebrots, amb l’objectiu de recuperar la vegetació autòctona i afavorir la biodiversitat.
Paral·lelament, entre el naixement del riu i el pont de la Font Baixa, s’està treballant en l’adequació de l’antic passeig fluvial, molt alterat per la vegetació espontània i pels efectes de la riuada. Les tasques inclouen el desbrossat selectiu per recuperar els camins, la retirada de deixalles acumulades i la restauració d’elements naturals com una font i unes balmes, que havien quedat amagades.
Una altra línia d’actuació destacada és la plantació de vegetació de ribera en dues zones estratègiques: el terraplè lateral de l’Avinguda Catalunya i l’espai proper a la zona d’esbarjo del Parc Fluvial. S’hi plantaran uns 80 arbustos de diverses espècies autòctones com tamarius, salzes, baladres o ginesteres, col·locats de manera irregular per simular un entorn natural més autèntic i biodivers.
L’actuació de recuperació que s’està duent a terme en aquest espai natural està subvencionada per la Diputació de Tarragona en el marc de les subvencions per Centres Especials de Treball d'iniciativa social i empreses d'inserció per la conservació i millora d'espais naturals, per l'exercici 2025.