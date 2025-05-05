Turisme
Un any més Montblanc s’omple de visitants durant la Setmana Medieval de Sant Jordi
Carrers i places s’han omplert de gent en unes xifres que han superant les de l'any passat
L'Oficina de Turisme de Montblanc fa un balanç molt positiu de l'activitat turística durant la 38a edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi. L’activitat ha estat marcada per l’extraordinària durada de la festa a causa d’una Setmana Santa molt tardana. Això va fer que el segon cap de setmana fos, en realitat, de quatre dies aprofitant la festivitat del Primer de Maig. Ni l’amenaça de pluja durant els dos caps de setmana va impedir que es registressin unes dades estadístiques molt satisfactòries.
Una vegada més, al llarg de les setmanes prèvies a la festa l’Oficina de Turisme havia rebut desenes de consultes telefòniques i a través de les xarxes socials. I ja iniciada la festa moltes es van centrar en la previsió meteorològica.
Carrers i places s’han omplert i les actuacions i espectacles han tornat a despertar l’interès dels milers de persones que han escollit Montblanc per gaudir de bons moments en família o amb amics.
L’Oficina de Turisme de Montblanc i l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi han tornat a coordinar els punts d’informació: l’Oficina de Turisme, la torre de Sant Francesc, i el Punt d’Informació de la festa, ubicat a l’antiga església de Sant Francesc.
En total s’han atès 2.297 consultes, això són 7.070 persones. Dels sis dies el de major activitat fou el dijous Primer de Maig amb 541 consultes i 1.712 persones ateses. Gràcies a disposar del programa en línia des de fa setmanes molts visitants no necessiten informar-se als punts convencionals.
Segon l'Oficina de Turisme «són unes dades molt positives que superen les de l’any passat i són semblants a les de fa dos anys, quan van coincidir tres factors externs molt importants: temps més estable, diada de Sant Jordi en diumenge i cloenda el Primer de Maig, en dilluns».
Les bones xifres del primer cap de setmana de la Setmana Medieval més una Setmana Santa excel·lent han fet que es tanqués l’abril amb 2.652 consultes i havent atès 8.856 persones.
Com passa cada any, el públic atès provenia majoritàriament de Catalunya, en un percentatge superior al 80%. Principalment, han arribat de Barcelona i l’àrea metropolitana, el Camp de Tarragona i les Terres de Lleida. El perfil és familiar, amb infants o sense, i colles d’amics. Molts coneixen la festa i són fidels repetidors, però destaca que cada any hi ha nous visitants que en gaudeixen. A causa del pont del Primer de Maig s’ha detectat d’un augment de visitants d’Espanya i, fins i tot, de França.
El dèficit estructural d’allotjament a la comarca ha fet que la major part dels visitants es plantegin una escapada d’unes hores. Per tant, la majoria tornen a casa seva o a allotjaments del litoral. Això sí, els allotjaments del municipi, els que pertanyen a Respira Montblanc i el càmping Montblanc Park han vorejat la plena ocupació durant aquests dies.