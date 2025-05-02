Art
Quan el paisatge també són les persones
El Museu Terra de l’Espluga de Francolí exposa el treball fotogràfic, fílmic i sonor dels alumnes de tres centres del municipi
El passat 25 d’abril es va inaugurar al Museu Terra de l’Espluga l’exposició Paisatge natural, sonor i humà de l’Espluga de Francolí. Es tracta d’una mostra que recull una selecció del treball realitzat per alumnes de tres centres educatius del municipi: l’Escola Martí Poch, l’Escola Vedruna i l’Institut Joan Amigó i Callau.
El projecte desenvolupat a les escoles i l’institut ha comptat amb la participació de 44 alumnes, que entre els mesos de gener i març han explorat el paisatge natural i humà del poble des de diferents perspectives. Ho han fet acompanyats per la fotògrafa Ingrid Ferrer i l’artista visual Martí Madaula, de l’associació cultural A Bao a Qu.
De la seva mà, els joves han realitzat un treball col·lectiu que combina fotografies d’espais, retrats, plans i sons que configuren el paisatge cultural del poble. D’aquesta manera, les activitats han inclòs la realització de fotografies panoràmiques dels paisatges i camins que porten a l’Espluga, així com el registre botànic dels espècimens que hi cohabiten, amb impressions en cianotípia.
A més, els joves han identificat i filmat arbres singulars, creat plans evocadors i han enregistrat paisatges sonors de l’entorn. Finalment, també han realitzat retrats de les persones que treballen en oficis tradicionals i artesanals, com la pagesia, la serralleria, la fusteria, la pastisseria o la ramaderia.
Aquests retrats en mostren els espais de treball i els utensilis, oferint una visió detallada del dia a dia d’aquestes professions. Aquest projecte és fruit del Pla Educatiu d’Entorn del municipi, coordinat per l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i el Museu Terra de la Fundació Carulla. Es podrà visitar fins al 25 de maig.
D’altra banda, aquest mateix mes el Museu Terra Fundació Carulla ha presentat la seva nova directora, que assumeix el càrrec en substitució de Gemma Carbó, la qual va deixar la direcció a principis de març. Es tracta d’Aida Boix Grau, llicenciada en Història de l’Art per la UB i Màster oficial en Estudis avançats en Història de l’Art. La seva trajectòria professional es va iniciar al MACBA.
Després de treballar al departament d’investigació dels Museus Vaticans, amb 27 anys va guanyar el concurs de direcció del Centre d’Art Lo Pati, d’Amposta. En vuit anys al capdavant de la institució, Lo Pati s’ha convertit en un punt de referència nacional i internacional en art contemporani. Sota la seva direcció, ha rebut reconeixements com el Premi de l’Associació Catalana de Crítica d’Art al Millor Espai d’Art de Catalunya (2023) i el Premi Bonart (2024).