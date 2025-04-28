Setmana Medieval
La 38a edició de la Setmana Medieval omple Montblanc ampliant dies, actes i espais
Els moments centrals s’han viscut aquest cap de setmana, tot i que la festa seguirà fins diumenge
Montblanc s’ha vestit de gala aquest cap de setmana per celebrar els actes centrals de la 38a Setmana Medieval. La proximitat entre la Setmana Santa i la diada de Sant Jordi han propiciat que la Setmana Medieval de Montblanc s’estengui en el temps, allargant la programació tres caps de setmana. Així les jornades continuaran també fins al 6 de maig, coincidint també amb el pont del dia del Treballador.
L’ampliació també s’ha aplicat als aforaments d’alguns espectacles i les noves ubicacions de les activitats. Segons el president de la Setmana Medieval, Maties Martí, l’objectiu és proposar altres circuits per «esponjar la festa» i fer que els assistents estiguin més «espaiosos».
Conca de Barberà
Redacció
«El que volem no és que vingui molta més gent, perquè a Montblanc hi cabem els que hi cabem, però volem que la gent estigui més espaiosa», assegurava el president.
Un dels exemples és el nou espai fora de les muralles, al camí de la Parellada, on se celebrarà Justa i honor i Torneig Medieval Nocturn el cap de setmana vinent.
Enguany també s’ha ampliat l’aforament d’alguns actes com la Dracum Nocte, que ha passat de 1.000 seients a 1.200, un increment d’un 30%. Amb una de les programacions més extenses de la història de la Setmana Medieval de Montblanc, també s’han recuperat activitats d’anteriors edicions, a més de noves propostes com la recepció templera del cavaller Sant Jordi amb els Templers Montis Albis de Monzón.
Tot plegat, amb un pressupost similar al de l’any passat, que es trobava al voltant dels 300.000 euros.
D’altra banda, enguany la festa ha inclòs un carrer silenciós i tranquil, per on el pas de les comitives és silenciós i no onegen les banderes. La proposta inclusiva està pensada especialment per a persones amb discapacitat intel·lectual i per convertir el carrer de la Fusteria en un espai segur per a tothom.
«Creiem que és un primer pas important cap a un projecte molt potent que estem escrivint i que en els següents quatre anys ha de fer de la Setmana Medieval una setmana inclusiva», afegia Martí.