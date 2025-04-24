Successos
Tiroteja un camió al Coll de Lilla, fuig i el detenen després d’una operació «gàbia»
El conductor ha tret una arma per la finestra i ha disparat contra el vehicle pesat
Els Mossos d’Esquadra han detingut, aquest dijous al migdia, un home que ha tirotejat un camió al Coll de Lilla, a l’altura de Montblanc, i ha fugit en direcció a Barcelona, segons ha avançat ElCaso.cat.
El tiroteig s’ha produït poc després de dos quarts de dos del migdia, quan un agent dels Mossos fora de servei ha presenciat com un cotxe ha avançat un camió i, tot seguit, el conductor ha tret una arma per la finestra i ha disparat contra el vehicle pesat. Després de l’atac, l’autor ha fugit per l’autopista AP-2, i l’agent ha començat a seguir-lo mentre alertava per ràdio a la resta d’unitats.
El pistoler, detingut després d’una persecució
L’esmentat mitjà ha explicat que diverses patrulles s’han afegit a la persecució, incloent un helicòpter i efectius d’unitats especials. El vehicle ha continuat la seva fuga per l’AP-7, fet que ha activat una alerta entre les regions policials de Tarragona i Metropolitana Sud. S’ha desplegat llavors el dispositiu "gàbia" per evitar la seva fugida.
Finalment, a l’altura de Molins de Rei (Baix Llobregat), els agents han aconseguit interceptar el cotxe i detenir el sospitós, un home d’entre 30 i 35 anys. La detenció s’ha dut a terme amb màxima precaució davant de la possibilitat que estigués armat, encara que l’arma utilitzada en el tiroteig encara no ha estat localitzada i continua la seva recerca. Paral·lelament, s’intenta aclarir la identitat del detingut.
Segons informa ElCaso.cat, els Mossos han confirmat que l’arma feta servir era real, ja que el camió presentava diversos impactes de bala. Tant el conductor com el camió han estat traslladats a un lloc segur. De moment es desconeix el motiu de l’atac, encara que s’està analitzant si el vehicle, aparentment buit, podria haver transportat alguna mercaderia oculta que motivés l’agressió.