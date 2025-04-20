Successos
Rescaten en helicòpter un escalador ferit en caure al Clot d’en Goda, a Vilaverd
Els Bombers han activat quatre dotacions, inclòs un helicòpter amb unitats especialitzades del GRAE i el SEM
Un escalador ha resultat ferit aquest diumenge després de patir una caiguda mentre practicava escalada al Clot d’en Goda, una zona de muntanya situada al municipi de Vilaverd, a la Conca de Barberà.
Els Bombers de la Generalitat han activat un dispositiu amb quatre dotacions, entre les quals hi havia un helicòpter amb personal del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els efectius del GRAE han localitzat l’afectat i li han proporcionat una primera assistència mèdica al lloc dels fets, en coordinació amb el SEM. Un cop estabilitzat, l’escalador ha estat evacuat en helicòpter fins a un centre sanitari.