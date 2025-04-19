Successos
Rescaten amb helicòpter un excursionista ferit a Montblanc
L’home, de 44 anys, ha relliscat a la zona del Toll de l'Esqueix i s’ha torçat el turmell
Un excursionista de 44 anys ha resultat ferit aquest dissabte al migdia mentre feia una ruta per la zona del Pinetell, al terme municipal de Montblanc.
L’home ha relliscat a la zona del Toll de l'Esqueix, ha caigut per un desnivell i s’ha torçat el turmell, fet que li ha impedit continuar la marxa.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 13.18 hores. Fins al lloc s’hi han desplaçat amb una dotació terrestre dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials dels Bombers), un helicòpter també dels GRAE, i dues dotacions terrestres.
Els efectius han localitzat l’excursionista i han procedit al seu rescat mitjançant gruatge amb helicòpter. Posteriorment, ha estat traslladat fins al parc de bombers de Montblanc, on l’esperava una ambulància del SEM per atendre’l.