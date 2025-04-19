Diari Més

Successos 

Rescaten amb helicòpter un excursionista ferit a Montblanc

L’home, de 44 anys, ha relliscat a la zona del Toll de l'Esqueix i s’ha torçat el turmell

Imatge d'arxiu d'un helicòpter GRAE dels Bombers

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Un excursionista de 44 anys ha resultat ferit aquest dissabte al migdia mentre feia una ruta per la zona del Pinetell, al terme municipal de Montblanc. 

L’home ha relliscat a la zona del Toll de l'Esqueix, ha caigut per un desnivell i s’ha torçat el turmell, fet que li ha impedit continuar la marxa.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 13.18 hores. Fins al lloc s’hi han desplaçat amb una dotació terrestre dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials dels Bombers), un helicòpter també dels GRAE, i dues dotacions terrestres.

Els efectius han localitzat l’excursionista i han procedit al seu rescat mitjançant gruatge amb helicòpter. Posteriorment, ha estat traslladat fins al parc de bombers de Montblanc, on l’esperava una ambulància del SEM per atendre’l.

