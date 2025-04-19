Diari Més

Incendi a la deixalleria de Barberà de la Conca: crema de residus sota una línia elèctrica

Els Bombers han extingit les flames i han alertat la companyia elèctrica per precaució

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Aquest dissabte al migdia s’ha produït un incendi a la deixalleria de Barberà de la Conca, que ha generat una densa columna de fum negre visible des de diversos punts dels voltants. 

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 12.53 hores i s’hi han desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions terrestres.

A l’arribada, els efectius han confirmat l’acumulació de fum intens provinent de la combustió de materials diversos com matalassos, electrodomèstics i brossa. 

L’incendi s’ha produït sota una línia d’alta tensió, motiu pel qual s’ha alertat la companyia elèctrica per precaució, tot i que no s’han registrat afectacions greus ni danys personals.

Els Bombers han utilitzat escuma per sufocar les flames i han donat el foc per extingit a les 13.17 hores.

