Perilla la participació dels gegants a la Festa Major de l’Espluga

La pròxima celebració de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l’Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, podria celebrar-se sense la participació dels gegants, un dels elements tradicionals vinculats a la celebració.

La raó és la manca de portadors. Els últims anys s’han acumulat les baixes per motius de salut o per incompatibilitat horària i això ha fet que ara mateix l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga no pugui garantir la seva actuació a la festa major.

Per intentar revertir la situació l’associació ha engegat una campanya per trobar nous geganters i geganteres. Dissabte passat es va organitzar un assaig obert a l’aparcament del pavelló del Casal. Segons expliquen des de l’associació, s’hi van acostar diverses famílies, «i tres persones es van animar a fer ballar l’Spluc o el Pastor, tot i que no han adquirit cap compromís en ferm.

L’associació, a banda de la festa major, té compromeses diferents actuacions en els propers mesos, en algunes de les quals, probablement, no podran sortir els gegants en la seva totalitat.

La situació de dificultat en les actuacions dels gegants espluguins no es nova. Els anys 2022 i 2023, afirmen des de l’associació, «ha calgut demanar l’ajuda a membres de la Colla Gegantera de Reus per fer ballar a Ponç Hug de Cervera i a Beatriu de Milany en l’única sortida anual que fan, per la Festa Major de sant Abdó i sant Senén».

L’any 2006 ja va fer-se una campanya similar per trobar geganters i en aquell moment s’hi van apuntar diverses famílies vinculades als Grallers de l’Espluga i van impulsar una nova Colla Gegantera i l’estrena d’uns nous gegants més portables i menys pesants que els vells: els gegants neolítics.

El 2017 van estrenar-se els nous gegantons neolítics per facilitar la incorporació de més joves, dones i adolescents que garantíssin la continuïtat de la Colla. «Malgrat tots els nostres esforços i els de l’Ajuntament», afirmen des de l’associació, «el nombre reduït d’efectius que mantenen el seu compromís fa impossible les sortides i actuacions.