Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’empresa lleidatana Ponentia construirà un polígon industrial i logístic entre els termes municipal de Montblanc i l’Espluga de Francolí. Així ho va anunciar ahir el director general de la companyia, Rafel Peris, als diferents veïns afectats i en companyia dels alcaldes dels dos municipis.

Peris explica que el polígon serà una continuïtat del promogut per Cimalsa a Montblanc, el qual ja està entrant en la primera fase de desenvolupament després de la seva construcció. Aquest nou terreny industrial copiarà la iniciativa que Ponentia està construint a Tamarite de la Litera, municipi d’Osca a la frontera amb Lleida.

S’estima que el nou polígon tindrà una extensió d’unes 110 hectàrees, les quals estaran repartides «pràcticament amb la mateixa proporció» entre els dos municipis, segons detallen els alcaldes. El director general apunta que aquesta zona està ubicada «en una ubicació estratègica en l’àmbit viari i ferroviari», ja que serveix de nus entre «el centre i el sud de Catalunya».

De fet, un dels trets més destacats de la iniciativa és la construcció d’una terminal intermodal ferroviària al polígon, replicant el seu homòleg aragonès. Peris detalla que la inversió inicial, dedicada al desenvolupament del polígon i la terminal ferroviària, s’estima entre uns 100 i uns 110 milions d’euros.

L’empresa espera poder tenir els primers contractes de compra de terrenys enllestits aquest mateix mes de juny. Peris apunta que es preveu una tramitació urbanística «ràpida», que hauria de permetre veure els primers moviments de terra en uns 30 mesos, és a dir, cap al 2028.

El director general apunta que ja han mantingut diverses converses tant amb la Generalitat de Catalunya com amb l’INCASÒL, propietària de molts dels terrenys on es projecta el polígon. L’empresa hauria trobat una «bona predisposició» dels organismes públics.

Empreses tecnològiques

Segons detalla Peris, basat en l’experiència del polígon que s’està desenvolupant a Tamarite, les empreses que acabaran formant d’aquest centre seran «tecnològiques de gran valor afegit». El director general assegura que treballen amb companyies internacionals que mai s’han instal·lat abans «a l’estat o a Europa» per «la manca d’espais com aquest». Peris detalla que aquests inversors cerquen «grans terrenys amb una molt bona connectivitat».

Tot i que el responsable no ha volgut donar cap nom, assegura que estan treballant amb un centre de dades internacional per poder implementar-se aquí, remarcant que «aquest tipus d’empresa és una de les cercades per la Generalitat».

El director general estima que, quan el polígon estigui completament desenvolupat, es podrien crear entre 1.500 i 2.000 llocs de treball. Segons Peris, les empreses del projecte treballaran amb «emissions zero».

Oriol Pallissó, alcalde de Montblanc valora que «aquest és el creixement que demanda Montblanc». El batlle considera que aquesta iniciativa pot ser un gran ajut per «combatre el despoblament» alhora que «s’atrau talent».

Alhora, Pallissó confia que aquesta notícia pugui ajudar a desenvolupar les promocions urbanístiques que el municipi té encallades i així donar resposta a la crisi d’habitatge.

D’una manera molt similar rep la notícia l’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, qui reivindica «la unió dels dos consistoris per fer front a reptes com l’habitatge i el desenvolupament econòmic». Vidal remarca que aquesta iniciativa no és «qualsevol», ja que es tracta d’un «projecte estratègic» pel desenvolupament de la comarca.

Unes 100 finques

Segons va detallar Rafel Peris, hi ha uns 100 registres cadastrals en els terrenys on volen desenvolupar el projecte, els quals estimen que pertanyen a «una cinquantena de famílies». Moltes d’aquestes van ser ahir presents a la reunió on es va explicar com es realitzaria el procediment.

La promotora comprarà els terrenys a un preu de vuit euros el metre quadrat, cosa que implica multiplicar per vuit el valor del terreny rústic de la zona, segons calcula l’alcalde de Montblanc. Aquests terrenys hauran de ser convertits d’agrícoles a industrials.