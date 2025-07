El Paratge Natural de Poblet tanca el 40è aniversari amb la mirada posada en el Parc Natural Muntanyes de Prades

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Quatre dècades enrere, arran de la reivindicació ciutadana per aturar la promoció d'una urbanització a tocar del Monestir de Poblet, es va crear el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet.

Una fita que s'ha acabat de celebrar aquest diumenge, amb tallers familiars, excursions i xerrades sobre la biodiversitat de la zona. El paratge mira al futur amb bones perspectives per la creació del Parc Natural Muntanyes de Prades, que suma un nou element de protecció a l'entorn.

La directora Ester Trullols ha demanat mantenir la junta rectora per garantir el programa d'actuacions a l'espai. Actualment, el paratge té vuit itineraris i una de les masses forestals més importants al sud de Catalunya, amb l'única comunitat de roure reboll del país.

La d'aquest diumenge ha estat l'última jornada d'activitats per commemorar el quarantè aniversari de la creació del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, que va ser declarat el 1984. Al llarg del dia s'ha organitzat un seguit de propostes per a tots els públics, totes amb el mínim comú denominador de la biodiversitat de la zona.

Així, l'àrea de lleure de la Roca de l'Abella ha acollit xerrades centrades en el patrimoni cultural de l'entorn, els reptes als quals aboca el canvi climàtic o els arbres vells del bosc de Poblet, a més de tallers familiars sobre ocells i una sortida interpretativa pel gorg de Castellfolit.

D'aquesta manera, s'ha posat en relleu l'entorn que envolta la zona, amb el Monestir de Poblet, així com els boscos d'alzinars, pinassa i roure reboll. De fet, aquesta és l'única comunitat d'aquesta darrera espècie a tot Catalunya. Una proposta que ha tingut bona rebuda per part dels participants, com la Gemma, veïna de l'Espluga de Francolí que aquest diumenge ha optat per conèixer de la mà d'experts tot el que engloba aquest paratge. «Hem aprofitat per sortir amb família i perquè les nenes puguin conèixer més la natura i fer activitats a l'aire lliure», ha apuntat. El paratge compta actualment amb vuit itineraris que es poden fer a peu i de moment, se seguirà treballant per mantenir-los protegits com fins ara.

Pendents del Parc Natural Muntanyes de Prades

La commemoració dels quaranta anys del paratge arriba en un moment en què s'està perfilant la creació del Parc Natural Muntanyes de Prades, del qual el paratge també en formarà part. En aquesta línia, la directora del paratge Ester Trullols ha celebrat la nova eina de protecció que suposarà, si bé ha insistit en la demanda de mantenir la junta rectora actual.

Segons Trullols, l'òrgan representa al territori i permet garantir el programa d'actuacions a l'espai. «Penso que és un projecte de futur molt interessant, el territori fa molts anys que ho demana. Els que treballem en espais naturals creiem que és una bona opció pel territori tenir aquesta figura», ha asseverat. Amb aquest nou parc, el paratge confia poder fer front a reptes com la massificació d'espais naturals, a través d'un equip gestor, un pressupost i una norma que ajudi a controlar aquests aspectes.

Un grup de nenes experimenta amb una eina del Paratge Natural de Poblet per conèixer més a fons els ocells presents a l'espaiACN

El Paratge Natural de Poblet ha preparat un programa d'actes per tancar el 40è aniversari

Un grup de nenes experimenta amb una eina del Paratge Natural de Poblet per conèixer els sons dels ocells presents a l'espaiACN