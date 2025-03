Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per l’Ajuntament de Montblanc, en el darrer mandat de Josep Andreu, contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número de 2 de Tarragona. Aquesta resolució anul·lava el decret d’Alcaldia - del 8 d’octubre de 2021- amb el qual es nomenava la regidora no adscrita, Núria Besora, com a tercera tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern.

El tribunal ratifica que haurà de tornar el sou percebut mentre va formar part del govern. Besora va concórrer les eleccions de 2019 amb Junts per Montblanc. «Em mantinc ferma amb la meva decisió d’unir-me a Montblanc Progressa; i amb retribució econòmica o sense, ho tornaria a fer», ha dit.

L’anterior govern municipal, amb Josep Andreu al capdavant, va recórrer la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, l’11 de maig de 2023. L’exalcalde Andreu va nomenar, amb un decret d’alcaldia, Núria Besora, com a membre de la Junta de Govern Local i tercera tinent d'alcalde, sent l’edil no adscrita després que abandonés la formació de Junts. Aquest partit va presentar un recurs de reposició el 21 de gener de 2022 contra aquest decret.

El TSJC ratifica la sentència

Segons la resolució del TSJC que ha tingut accés l’ACN, en el recurs interposat per Besora, aquesta al·legava que no es va produir transfuguisme perquè el seu nomenament no va alterar les majories del govern municipal. En aquest sentit, defensava que «no es va falsejar la representació política», ja que el seu vot no era necessari per al govern en majoria de la corporació municipal.

En la sentència del TSJC, la Sala argumenta la seva decisió de desestimar el recurs amb l’article 73.3 de la LBRL, el qual diu, «no exigeix que la limitació de drets s'apliqui quan la no adscripció del regidor es produeixi alterant les majories de govern, sinó que es limita a contemplar restriccions als regidors no adscrits, de manera que els seus drets econòmics i polítics no podran ser superiors als que les haguessin correspost de romandre al grup de procedència».

Així, els magistrats consideren que «no s’hagin alterat les majories del govern municipal no impedeix aplicar la limitació prevista en l'art. 73.3 de la LBRL». Des del tribunal subratllen que «sense que hi hagi altres motius d’oposició i quedant acreditada la situació de regidora no adscrita» és procedent desestimar el recurs i confirmar la sentència apel·lada.

«No em sap greu retornar els diners»

L’actual regidora de Montblanc Progressa, Núria Besora, ha afirmat que acata el que considera una sentència «administrativa». Recorda que va deixar el grup de Junts per Montblanc perquè en «aquell moment ja no representava pel que ens vam presentar». «El partit es va presentar sota el paraigua del president Puigdemont i Marc Vinya va decidir que ja no volia formar part d'aquest ventall. Jo, juntament amb més membres del grup, vam fer un pas al costat», ha explicat.

Besora ha assegurat que es va deixar aconsellar pels tècnics del consistori quan va fer el pas de regidora no adscrita a membre del govern municipal. «Els tècnics em diuen que em donen d'alta en aquell moment a l'Ajuntament amb les retribucions que toquen», ha remarcat.

A més, defensa que el canvi de formació no és transfuguisme. «Segueixo representant el mateix que presentàvem el 2019. La llei interpreta que passo a tenir unes retribucions superiors a quan estava a l'oposició, en cap cas se’m van informar d'aquesta manera», ha resumit.

L’edil ha afirmat que es manté «ferma» en la seva decisió i ha dit que no li sap «greu» retornar els diners cobrats perquè treballava pel seu poble: «amb retribució econòmica o sense, ho tornaria a fer. Per tant, acato la sentència administrativa». Durant l’última campanya electoral, ja va retornar al voltant d’uns 16.000 euros i, ara, està a l’espera que l’Ajuntament calculi el que queda per abonar de les retribucions percebudes.

Junts renuncia a les costes processals

El portaveu de Junts per Montblanc, Marc Vinya, celebra la sentència del TSJC i afirma que els han donat la raó per segona vegada. «Des d'un primer moment, vam dir que es tractava d’un cas clar de transfuguisme perquè la llei és clara, si una persona està a l'oposició i es mou cap a una major responsabilitat política i uns ingressos per a aquesta activitat més alts, està en frau de llei», ha remarcat. «Ens ha donat la raó, primer, el contenciós de Tarragona el 2023 i, ara el Tribunal Superior de Justícia», ha insistit.

Vinya, actualment vicealcalde i segon tinent alcalde de l’equip de govern, ha subratllat que el seu partit renuncia al fet que el consistori pagui les costes processals, tal com estableix la resolució. «Assumirem les despeses perquè no volem perjudicar més a l’Ajuntament, la situació econòmica ja és prou complicada», ha indicat. També demana que el grup de Montblanc Progressa costegi part d’aquestes costes: «La regidora haurà de retornar aquests diners que va rebre de forma incorrecta, també demanaríem que assumissin responsabilitats perquè no hagi costat diners als contribuents».

Recorda que el llavors secretari, actualment membre de Montblanc Progressa, va considerar que el decret d’alcaldia era «correcte». «L’alcalde -Josep Andreu- va fer un decret que s'ha demostrat que és il·legal per part de dos tribunals, hi ha una persona que ha tingut unes retribucions i unes atribucions polítiques més grans del que li tocaven, i el problema és que també hi ha hagut un secretari que en el seu moment no la va encertar, i ara tots tres formen part del ple de l'Ajuntament de Montblanc», ha lamentat. Per la seva part, l’alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha afirmat que accepten la resolució judicial, sense entrar a fer una valoració política.