El proper diumenge 20 d’abril començarà la 38a edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi de Montblanc, i ho farà amb l’acte de la Primera Rosa de Catalunya.

Ahir membres de la junta de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi van desplaçar-se al Palau Marc, seu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per presentar l’acte. Un acte on a banda del president de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi i membres de la junta, van assistir-hi la Directora General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Carol Duran, el Director dels Serveis Territorials a Tarragona, Ricard Ibarra, l’alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó i membres de la junta de govern. També un responsable de coordinació de l’acte de la Primera Rosa de Catalunya, Jordi Albalat.

El 2024 va néixer la idea de fer un nou acte per donar el tret de sortida a la Setmana Medieval. El president de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, Maties Martí, va exposar que «no només hem de ser llegenda, hem de ser la vila on es dona el tret de sortida a la Diada de Sant Jordi, hem de ser la vila on fem la primera entrega de la rosa del país». Cada any una personalitat destacada serà l’encarregada de ser la persona portadora de la primera rosa del país, i farà entrega d’aquesta a la plaça Major de Montblanc, on es donarà el tret de sortida oficial a la Setmana Medieval.

Enguany, l'actriu i escriptora Estel Solé Casadellà serà l'encarregada de lliurar la primera rosa el 2025. Solé ha estat recentment guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per l’obra Aquest tros de vida. Ha treballat en el món del teatre, cinema, televisió, a diferents programes radiofònics i ha estat guardonada en diferents ocasions, com el 2011, on va guanyar el Premi Amadeu Oller pel seu poemari Dones que somiaven ser altres dones.

La rosa neix al peu del portal de Sant Jordi, s’agafa la mateixa setmana de la festa i s’ofereix a tot Montblanc. L’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi ha explicat el simbolisme de l’entrega de la primera rosa arreu d’Europa amb les trobades que es duen a terme anualment arreu del continent (Països Baixos, Portugal, Alemanya) i així es continuarà fent a tots els països que estan formant la Ruta Europea i les poblacions vinculades amb la festa del drac o de Sant Jordi.

Durant la presentació també es va donar a conèixer el programa d’actes de la 38a Setmana Medieval. Enguany, la Setmana Medieval serà els dies 20 d’abril (amb l’acte de la Primera Rosa de Catalunya), 23 d’abril i del 25 d’abril al 4 de maig.