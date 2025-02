Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La construcció del nou dipòsit comarcal d'abastament d'aigua de Forès (Conca de Barberà) començarà al març. L'empresa adjudicatària ha estat Artífex Infraestructuras SL per un import de 777.872,70 euros. Es tracta d'un dipòsit de 1500 metres cúbics de capacitat que ha de donar servei a set municipis del nord de la Conca de Barberà.

En la primera fase, a Forès, en la segona fase Conesa i Santa Coloma de Queralt, i a la tercera fase Passanant i Belltall, les Piles, Savallà del Comptat i Llorac. Actualment, s'està duent a terme la connexió de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) amb el dipòsit de Sarral, i després es bombejarà fins a Forès.

El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar per unanimitat, aquest dilluns dia 24 de febrer, l'acceptació de la cessió d'una finca per part de l'Ajuntament de Forès per fer el dipòsit comarcal. Es tracta d'un terreny rústic de cereal de secà i erm d'una superfície aproximada de 2.200 metres quadrats.