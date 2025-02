Realitzen un simulacre d'accident de trànsit i d'incendi dins del túnel del Coll de Lilla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat i la Demarcació de Carreteres de l’Estat han organitzat aquest dimecres per la nit un simulacre d’accident de trànsit a l’interior del túnel del Coll de Lilla, a l’autovia A27, que uneix les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. L’exercici ha servit per posar a prova el pla d’autoprotecció (PAU) de la infraestructura, que Protecció Civil va homologar l’any 2024, i ara se n’ha organitzat el primer simulacre que contempla el procés d’implantació.

S’ha simulat un accident de trànsit dins del túnel en sentit Valls, pel qual s’ha tallat la circulació total de la via. Hi ha hagut tres vehicles implicats i s’ha produït un incendi amb afectació a un vehicle. També hi ha hagut quatre persones ferides de diversa consideració: una d’elles en estat crític, una en estat greu i les dues restants en estat lleu; i quatre conductors que han quedat aturats al túnel i han simulat sortir dels seus vehicles i buscar les vies d’evacuació.

El simulacre ha tingut per objectiu principal provar el funcionament de l’operativitat del pla d’autoprotecció del Túnel i la coordinació amb els operatius implicats i els plans d’àmbit superior. També s’ha comprovat que funcionin correctament els sistemes de comunicació, d’avís d’alerta i les indicacions per accedir a les àrees d’evacuació i al refugi de la instal·lació.

Desenvolupament del simulacre

A les 22 h ha començat la prova, tallant el trànsit i preparant l’escenari amb els vehicles accidentats i els figurants. A partir de les 23.15 h s’han iniciat els exercicis previstos per part de tots els grups actuants, una cinquantena de persones.

Per part de Carreteres de l’Estat el cap de l’emergència (el titular de la infraestructura) ha activat el PAU i a través del Centre de Control ha realitzat els avisos pertinents al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), i també al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades del 112, qui tot seguit ha fet les trucades als serveis d’emergències. Durant tota la jornada s’ha mantingut en contacte amb el CECAT, tal i com es contempla en el PAU homologat. Els gestors del túnel han activat l’equip de primera intervenció a lloc de l’emergència, i han posat en funcionament els sistemes de detecció d’incendis, de ventilació i extracció de fums, el sistema de megafonia, l’enllumenat d’emergència i la senyalització variable.

Els Bombers de la Generalitat hi ha participat amb sis dotacions: tres Bombes Rurals Pesants (BRP) provinents dels parcs de Montblanc, Valls i Alcover, i un Furgó de Salvament (FSV) de la Regió d’Emergències de Tarragona, a més de dos vehicles lleugers de comandament. La vintena d’efectius dels Bombers que han treballat en l’exercici han realitzat les maniobres de rescat i excarceració de les víctimes, així com les tasques d’extinció del vehicle sinistrat.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat l’encarregat d’oferir assistència sanitària a l'interior del túnel del Coll de Lilla a les quatre persones afectades de diversa consideració. Quan la primera ambulància ha arribat al lloc, ha ampliat la informació de la situació a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS), dimensionant d’aquesta manera els efectius per fer front a l’incident. El SEM ha intervingut amb un total de 12 professionals tant de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) com de les cinc unitats terrestres que s’han mobilitzat fins al lloc de l’incident: dues unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), una unitat de Suport Vital Avançat (SVA), un vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), una ORCA30 i un comandament.

El cos de Mossos d’Esquadra ha mobilitzat sis dotacions (tres d'ART Tarragona, dues ABP Alt Camp - Conca de Barberà, i un vehicle de comandament). Han realitzat el tall de la carretera, el desviament del trànsit i la investigació de l'accident. També han gestionat la rebuda de dades de persones afectades en l’accident i els centres sanitaris de destí.

Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat a través del CECAT ha supervisat les actuacions a previstes. Hi ha participat amb un responsable i dos tècnics fent tasques d’observació i comprovació de les accions d’acord amb el PAU i el pla d’àmbit superior.

Els ajuntaments de Montblanc i Valls han participat en el simulacre rebent la informació a través dels seus centres de recepció i alarma (CRA) ubicats a les policies locals respectives. També s’han coordinat amb els Mossos d’Esquadra per si calia fer alguna actuació complementària al control dels accessos al punt del simulacre.

Per últim, el simulacre ha comptat amb la participació de vuit figurants del grup Tratea Teatre, de l'Espluga de Francolí, per donar versemblança a l'escenari que s'han trobat els grups operatius. Quatre han fet de persones ferides i quatre més de conductores que han sortit dels vehicles i han buscat les vies d’evacuació.