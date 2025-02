Els Premis Lladonosa celebren la seva cinquena edició amb el lema «Una cuina de fa 700 anys»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Lladonosa i els germans Sergio i Javier Torres (Cuina Germans Torres, Barcelona, tres estrelles Michelin) van presentar ahir al matí al Monestir de Santa Maria de Poblet una nova edició, i ja en van cinc, dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa en presència d’autoritats, patrocinadors i mitjans de comunicació.

Els guardons, també coneguts com el masterchef dels alumnes catalans de cuina i sala, trien els millors estudiants de tot Catalunya —i des d’aquest any també d’Andorra— en un format de concurs presencial, amb una selecció prèvia en línia de candidats per a donar pas a dues semifinals, una jornada de formació, un Premi Social i la gran Final que se celebra al mes de maig. «Estem molt contents, per a nosaltres és un orgull donar a conèixer la figura del nostre mestre i transmetre tot aquest coneixement, tant gastronòmic com humà, a les noves generacions perquè no es perdi», van expressar els germans Torres.

La presentació d’ahir a Poblet va tenir un alt valor simbòlic: Lladonosa va mantenir un vincle molt estret amb el monestir, -en particular amb Fra Albert Berenguer-, amb el que va realitzar interessants troballes sobre la cuina medieval, per exemple l’origen català de receptes com el ‘bacallà a la mel’.

Sota el lema Una cuina de fa 700 anys, la cinquena edició dels Premis proposa una tornada als orígens per posar en valor les antigues receptes de la cuina medieval catalana, documentada per Josep Lladonosa i que es remunta a l’any 1324 (Llibre del Sent Soví). Aquest any, les receptes a realitzar durant les eliminatòries estan extretes dels manuscrits i llibres de l’edat mitjana.

Els Premis gaudeixen del suport de xefs i professionals de sala de renom, escoles, administracions i empreses del sector agroalimentari. Tenen com a missió potenciar la formació gastronòmica, l’alimentació saludable i la cultura del reaprofitament. Van néixer al 2021 amb l’impuls dels esmentats germans Torres com a homenatge al seu mestre Josep Lladonosa i Giró (Alguaire, 1938), xef, formador i historiador català, figura cabdal de la cultura gastronòmica mediterrània.

Regió Mundial Gastronòmica

Com a novetat d’enguany, els Premis Lladonosa han estat distingits com esdeveniment oficial dins del programa «Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025», títol atorgat a Catalunya per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT) pel seu llegat gastronòmic de primer nivell.

La Generalitat ha inclòs els Premis Lladonosa dins d’un selecte conjunt d’iniciatives que posen en valor el potencial de Catalunya. Amb aquesta distinció, els Premis veuen reconeguda la seva tasca i trajectòria.

A l’acte de presentació hi van participar l’abat del Monestir, Rafel Barruè; Montse Adan, consellera de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona; Pere Granados, diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Tarragona; Joan Canela, alcalde de Vimbodí i Poblet; i Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.