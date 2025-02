Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de tractors de l'Anoia, la Conca de Barberà, la Segarra i l'Urgell s'han concentrat aquest dilluns a la Panadella (Anoia) per assistir a l'assemblea en què representants del Gremi de la Pagesia explicaran els punts de l'acord tancat a última hora d'aquest diumenge. Entre els pagesos, sensació «agredolça» i satisfacció «a mitges». «No ens acabem de fiar de la paraula dels polítics. Som aquí per demostrar la nostra força i dir-los que això encara no s'ha acabat», explica Joan Vidal, de Sant Martí de Tous. El portaveu del Gremi, Eduard Escolà, avisa que vetllaran perquè els acords «arribin a bon port». «Esperem que siguin una millora real», diu. En 15 dies es tornaran a reunir amb el Govern per fer seguiment dels acords.

Més de 350 pagesos i un centenar de tractors s'han trobat a la Panadella, un dels punts on, inicialment, estava previst tallar l'A2 aquest dilluns. Finalment, gràcies a l'acord entre la pagesia i el Govern, només s'ha mantingut la concentració i, a partir de les onze del matí, es farà una assemblea per explicar l'acord i valorar-lo.

I entre els pagesos, molta desconfiança cap al Govern. «Portem un any reivindicant i tanquen l'acord quan es veuen amb l'aigua al coll», lamenta Xavier Figuerola, de Nalec (Urgell). Per això, reclamen que les mesures pactades es posin en marxa «des de ja». «I ja vol dir demà mateix perquè fa massa temps que esperem», aclareix Aleix Boix, pagès de Verdú afectat per la plaga dels conills.

Precisament el control de la fauna cinegètica és un dels principals punts de l'acord. Es preveu la posada en marxa d'un pla de xoc durant els mesos de febrer i març per controlar la sobrepoblació de conills i, per això, Interior doblarà els efectius disponibles (Agents Rurals, GECA, Forestal Catalana i membres del Pla de Xoc).

A més, s'obrirà una línia d'ajuts per compensar el cost d'instal·lació de protectors i per compensar les pèrdues econòmiques derivades dels danys produïts als cultius.

Seguiment dels punts acordats

Eduard Escolà, portaveu del Gremi de la Pagesia, avisa que vetllaran perquè els acords vagin «a bon port i en benefici de l'agricultura i ramaderia d'aquest país». «Necessitem resultats palpables, i amb l'acord signat aquest diumenge esperem que es mostrin ben aviat i que siguin una millora real i directa pel sector», subratlla.

En aquest sentit, avisa que Govern i pagesia es tornaran a reunir en 15 dies per fer seguiment dels acords i garantir que es compleixin.

En cas que no tirin endavant, els pagesos recorden que «això encara no s'ha acabat». «Avui no tallarem carreteres perquè és l'acord que s'ha arribat i els pagesos tenim paraula, però estem aquí per recordar que s'han de complir. No ens podem permetre que els pagesos hagin de plegar o que algú que s'hi vulgui dedicar no ho pugui fer», subratlla Joan Vidal.