L’Espluga de Francolí acull una nova edició del Festival de novel·la criminal en català

El pròxim mes de març l’Espluga de Francolí acollirà la sisena edició del festival El vi fa sang, un certamen dedicat al món de la novel·la negra que es reprèn de la mà del Casal de l’Espluga després d’uns anys d’inactivitat.

El vi fa sang es presenta com un festival literari atípic. Primer, per la seva mateixa denominació, que defuig la tradicional denominació de Festival de novel·la negra per adoptar el nom de Festival de novel·la criminal.

Aquest concepte, expliquen els seus impulsors, aplega millor les dues variants del gènere: la novel·la policíaca, d’enigma o detectivesca, i la novel·la negra, que va més enllà de l’esquema del crim i la seva investigació, i que sovint se centra en altres motius literaris associats, com per exemple el món del delicte i dels ambients marginals des de dins.

El festival, que es presenta com un punt de trobada entre autors, editors i lectors, també té un altre segell característic; l’aliança amb la DO Conca de Barberà i els cellers que hi estan associats, per combinar les activitats del festival amb tastos de vins.

A més, té un marcat component reivindicatiu del gènere criminal en català que, subratllen els impulsors de la jornada, no té res a envejar al que es fa en altres llengües, però ha de competir en el mercat literari en inferioritat de condicions.

La programació del festival d’enguany, que ja s’ha presentat, combina literatura, gastronomia, debat i tast de vins del territori. Entre la trentena d’activitats programades hi ha propostes originals com un Scape room que es farà al celler cooperatiu, en què caldrà resoldre un acte criminal on, per descomptat, el vi també hi tindrà un paper.

Un altre dels actes destacats és un original judici popular que es farà diumenge 23 de març a les 12 del migdia al Teatre Casal de l’Espluga. A la banqueta hi haurà les Riuades del Francolí. Exercint el paper d’acusació hi seran Enriqueta Moix i Maré (escriptora) i Josep M. Vallès i Martí (promotor cultural, escriptor i historiador).

La defensa, per la seva banda, estarà representada per Xavier Garcia i Pujades (escriptor, periodista i ecologista) i Mònica Usart i Rodríguez (física i meteoròloga). Com a testimonis seran cridats afectats per la darrera riuada de l’Espluga i de Montblanc.

I, en el paper de jutge que dona veu i modera el judici, hi serà el periodista Xavier Grasset. Un cop realitzat el judici, el públic, que haurà pogut escoltar els arguments dels uns i dels altres, podrà votar i arribar a un veredicte d’innocència o culpabilitat.

D’altra banda, en el marc del festival també es realitzaran diverses exposicions, sent una de les més destacades la titulada La Cua de Palla. La Butxaca en groc i negre, dedicada a la famosa col·lecció de gènere criminal i de butxaca creada l’any 1963 per Edicions 62 i que va tenir com a primer director Manuel de Pedrolo.

Aquesta col·lecció, que va arribar a ser molt popular, va néixer amb l’objectiu d’arribar a nous lectors i formar-los a llegir en català, i va publicar els millors autors d’arreu amb traduccions catalanes d’escriptors de prestigi. Precisament un altre dels seus directors, Xavier Coma, serà homenatjat durant el festival.

La programació completa del Festival El vi fa sang ja es pot consultar a internet (https://elvifasang2025.wordpress.com/)