Els últims temps, el gènere del True Crime ha anat popularitzant-se i agafant fama i reconeixement per la fascinació del públic per les històries macabres i fosques, que ens ensenyen el pitjor de la humanitat. La gent recorda dates i fets concrets, o inclús noms d'alguns dels assassins més populars i despiadats de la història com Jeffrey Dahmer o Charles Manson. Tanmateix, aquestes històries poden desenvolupar-se més a prop del que creiem, per molt que molts les percebem com a històries llunyanes. I és que a la província de Tarragona, concretament a la Conca de Barberà, van ocórrer uns tràgics fets recordats com la Massacre de la Pobla de Ferran.

Aquesta petita població és una petita pedania rural del Municipi de Passanant i Belltall. L'any 1928, la majoria dels seus habitants es dedicaven a les feines del camp. Allí hi vivia Josep Marimón Carles, conegut com el noi de Ca l'Hostaler, qui, després de tornar de fer el servei militar, patia una malaltia anomenada el Mal de Pott, una tuberculosi vertebral que produeix un gran mal d'esquena. Un mal d'esquena que incapacitava a Marimón a fer les tasques laborals del camp a las que es dedicaven les homes del poble.

Aquesta situació provocava la repudia dels seus veïns que l'insultaven i l'acusaven de «gandul» que no volia treballar, mentre que els infants, als que sovint cuidava, se'n reien d'ell. A més, Marimón estava enamorat d'una noia del poble, Marina Roca, que l'havia rebutjat diverses vegades per la seva condició.

La història de la població canviaria per complet el maig de 1928. Aquell dia, al poble només hi quedaven els nens i dones, ja que els homes estaven treballant al camp. Marimón va convidar tres infants, de 3 i 4 anys, a anar a un paller per a veure com caçava coloms, un cop alí, els va assassinar brutalment.

Després d'això, l'agressor va tronar el poble per repetir el mateix 'modus operandi' amb més nens. De tornada al poble, es va trobar una dona teixint al seu replà amb una nena. Sense cap avís, va atacar la dona amb una destral, causant-li ferides mortals, i va acabar amb la vida de la nena abans que pogués fugir. Acte seguit, es va dirigir a una altra casa, on va disparar contra una dona gran que alimentava els animals, provocant-li la mort immediata.

Durant aquests moments, una de les mares buscava la seva filla i va preguntar a l'agressor per ella. Aquest va respondre que es trobava al paller vigilant els coloms, però la dona, inquieta en veure'l armat, no va obtenir resposta de la seva filla i va decidir anar a buscar ajuda. Juntament amb una altra dona del poble, van sortir a cercar els infants, sense saber que l'assassí continuava la seva onada de crims.

El paller es va convertir en escenari de noves atrocitats, ja que Marimón va aconseguir atraure més nens i va repetir el mateix patró per posar fi a les seves vides. Quan les dones, alertades pels trets, van arribar al lloc, es van trobar amb una escena esgarrifosa. Espantades, van córrer pel poble demanant ajuda i van descobrir altres víctimes pel camí.

L'agressor, mentre preparava la seva fugida, va disparar contra les dues dones, provocant-los ferides greus, però van aconseguir sobreviure després d'una difícil hospitalització. Una d'aquestes dones era la Marina Roca, a la que li va destrossar la galta i li va fer perdre diversos dits. Abans de fugir, encara va intentar acabar amb més persones, però per sort, va fallar l'últim tret i les seves víctimes van poder escapar.

Cap a les sis de la tarda, els homes van començar a tornar del camp i, en sentir els trets, van alertant-se. En arribar, es van mobilitzar per atrapar el culpable. Es va tocar a somatén i més de mil persones, incloent-hi la Guàrdia Civil de la caserna de Montblanc, es van implicar en la recerca del fugitiu.

Aquella primavera va ser especialment plujosa, el que feia que els camps de blat estiguessin especialment alts, el que dificultava a la recerca i donava certa avantatge al fugitiu. Finalment, després d'una setmana de recerca, van trobar a Marimón, que va ser executat d'un tir al cap.

Així, les autoritats van neutralitzar un dels pitjors assassins en massa de la història de Catalunya i d'Espanya. En total, Marimon va acabar amb 10 persones, 8 d'elles menors d'edat, i en va ferir dues més, condemnant per sempre el futur de la Pobla de Ferran.

Durant la setmana en què es buscava a l'assassí, la por va envair tota la zona, i els pares vivien atemorits i demanaven als infants que no sortissin al carrer.