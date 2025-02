Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les oficines de turisme de la Conca de Barberà han tancat el 2024 amb una valoració positiva, reflectint l’interès continuat pel territori amb dades a l’alça. L’Oficina Comarcal de Turisme, situada al Monestir de Poblet, ha atès 53.954 persones, un 8% més que l’any passat (+4.754 persones). A més, s’han gestionat 11.445 consultes, amb un augment del 6% (+1.061 consultes), demostrant que cada cop més visitants volen descobrir la riquesa de la comarca.

L’Oficina Municipal de Turisme de l’Espluga de Francolí ha tancat l’any amb bones dades, atenen 65.053 persones (+4%) i gestionant 5.748 consultes. Destaca que un 89% dels visitants provenien del turisme català i de proximitat, confirmant l’interès pel patrimoni i la natura de l’entorn.

L’Oficina Municipal de Turisme de Montblanc, ha rebut 42.225 visitants i ha atès 12.869 consultes. Tot i una lleugera disminució respecte a l’any anterior, el municipi continua sent un dels grans atractius turístics de la Conca. El 65% de les consultes han estat de turisme català i de proximitat, consolidant-se com una destinació de referència per als amants de la història i la cultura.

L’Oficina Municipal de Turisme de Santa Coloma de Queralt ha atès 2.634 consultes (-36%); i han rebut 2.461 visitants (- 33%). Un total de 845 persones han gaudit de les visites guiades organitzades i realitzades majoritàriament entre els mesos de juliol i octubre.