La Diputació millorarà la seguretat viària en un tram de la TV-7042 entre Montblanc i Rojals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona ha aprovat el projecte de condicionament d’un tram urbà de la carretera TV-7042 entre Montblanc i Rojals, en concret, el que passa per la zona de la ITV i del polígon i que continua per un tram interurbà que dona accés a una zona urbanitzada. Els treballs, amb un pressupost de més d’1M€, es preveu que s’iniciïn a finals d’aquest any 2025 i que durin aproximadament 10 mesos.

La diputada delegada d’Infraestructures del Territori de la Diputació de Tarragona, Iris Castell, l’alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, i el regidor d’urbanisme, Marc Vinya, han visitat, aquest dimarts, el tram on es duran a terme les obres i han explicat els detalls del projecte. Aquest té com a objectiu pacificar el trànsit i assegurar la convivència segura de tots els usuaris d’aquesta via, per on circulen diàriament 1.448 vehicles.

Durant la seva intervenció, la diputada Iris Castell ha manifestat que amb aquest projecte «la Diputació de Tarragona segueix apostant per la seguretat a les seves carreteres i prioritzant la convivència segura de tots els usuaris i per la mobilitat sostenible, mostra d’això és l’itinerari per a ciclistes i vianants que contempla aquest projecte de millora».

L’alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha destacat que «amb aquesta obra fem realitat una reivindicació històrica dels veïns de la zona, això ens ajudarà a tenir més seguretat a la carretera, pels veïns i veïnes de la Vall i també per les persones que hi van a caminar de manera habitual. També farà que l'accés al local d'oci QuedeQue sigui molt més segur».

Al seu torn, el vicealcalde i regidor d'urbanisme de Montblanc, Marc Vinya, ha expressat que es tracta «d’una obra molt important per Montblanc. Estem molt contents que la Diputació de Tarragona s'hagi fet seu el projecte i el tingui també com una prioritat».

Els treballs preveuen el condicionament d’un tram de 860 metres de longitud a la TV-7042, corresponent al terme municipal de Montblanc, concretament entre els punts quilomètrics 10+800 i 11+660. En concret, s’arranjaran 440 metres de tram interurbà i 420 metres de tram urbà. Les obres milloraran la seguretat en aquesta via amb el plantejament d’un nou traçat, que s’eixamplarà fins a 6 metres de calçada amb cuneta transitable en zona interurbana i fins a 6,6 metres de calçada amb voreres, en zona urbana.

A més, es preveu habilitar un vial per a ciclistes i vianants entre el punt quilomètric 10+800 i el punt quilomètric 11+250, per tal de donar continuïtat a les voreres que s’executen en zona urbana. Així mateix, al tram urbà de Montblanc es preveu l’execució de voreres als dos costats.

El condicionament de la TV-7042 també inclourà la millora de la intersecció en «T» ubicada al punt quilomètric 10+850, fet que augmentarà la visibilitat i millorarà els accessos a una de les urbanitzacions del municipi de Montblanc.

Les obres es complementaran amb la construcció d’un sistema de drenatge mitjançant embornals, col·lectors i obres de drenatge transversals, la reposició de murs i tanques, la renovació del paviment asfàltic i la implantació de nova senyalització vertical i horitzontal. Així mateix, es renovarà l’enllumenat de la zona urbana amb la instal·lació de lluminàries LED de baixa potència.