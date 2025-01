Tres ferits greus en una explosió en una empresa de pirotècnia de Vimbodí i Poblet

Publicat per Shaila Cid Redactora ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres persones han resultat ferides de gravetat aquest matí de dimecres en una explosió en una empresa de pirotècnia de Vimbodí i Poblet. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10.51 hores i s'han desplaçat amb 12 dotacions terrestres. L'empresa, que està ubicada al quilòmetre dos de la carretera TV-7004, ha activat el seu pla d'emergències i ha evacuat els treballadors, en total sis amb els ferits.

Protecció Civil ha activat el Plaseqta mentre que la Guàrdia Civil s'ha traslladat fins al municipi de la Conca de Barberà per investigar els fets. Els Mosso d'Esquadra també han enviat efectius a la zona.

Fins a l'empresa s'han desplaçat membres del Grup de Riscos Tecnològics (GRIT), del Grup Operatiu de Suport (GROS) i del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC). Han establert una estratègia de contenció a la zona afectada i han donat suport al SEM en l'atenció als ferits. Segons informa el cos, l’explosió també ha afectat massa forestal.

Imatge dels vehicles del SEM que treballen en el sinistre de Pirotècnia Catalana, a Vimbodí i Poblet.ACN

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat fins a Vimbodí per atendre tres persones ferides. El SEM -amb cinc unitats terrestres i dos helicòpters medicalitzats activats- ha assistit i traslladat dues persones en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron i una persona en estat greu al Joan XXIII de Tarragona.

Cap a les 11.54 hores han donat per estabilitzat l'incendi i la deflagració de Vimbodí i Poblet que ha afectat una caseta aïllada de pirotècnia i massa forestal. De moment, continuen treballant 9 dotacions de bombers.

Segons ha explicat l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Canela, encara s'estan esclarint les causes de l'explosió. Canela ha indicat que dels tres ferits, el que presenta pitjor pronòstic és veí de la localitat, i ha detallat que tindria cremades a un 50% del cos. Un altre dels ferits viu a l'Espluga de Francolí.

En el moment del sinistre a la companyia hi havia sis treballadors. El batlle ha concretat que habitualment els empleats estan repartits per diferents casetes i que en la que hi ha hagut l'explosió únicament hi havia els afectats, mentre que els altres es trobaven en altres ubicacions i han resultat il·lesos.