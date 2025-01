La pedra seca, un patrimoni viu i de futur

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La UNESCO va declarar l’art de la pedra seca Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat el 28 de novembre de 2018. Catalunya va formar part, des del primer moment, de l’equip transnacional redactor de la candidatura; no en va, el Mediterrani en general i Catalunya en particular, és una de les zones més riques del món en construccions de pedra seca.

La tècnica de la pedra seca acumula una sèrie de valors que en la societat actual tenen més sentit que mai. Entre altres, és un exemple de sostenibilitat amb múltiples possibilitats constructives de present i de futur, viables i compatibles amb la lluita contra el canvi climàtic. La seva presència en els paisatges rurals catalans és notable, vigent i persistent.

El passat divendres, 24 de gener, el Museu Terra de l’Espluga de Francolí va inaugurar l’exposició Dues pedres. Paisatges persistents, que arriba a la Conca de Barberà després d’haver passat pel Palau Robert de Barcelona i el Palau Oliver de Boteller de Tortosa.

L’exposició s’organitza en tres àmbits, i utilitza els llenguatges artístics, objectes etnològics i dades científiques. El primer àmbit és descriptiu de la gran diversitat paisatgística, centrant-se en paisatges on les construccions de pedra seca en formen part intrínseca i notable.

El segon àmbit presenta les característiques i valors de la tècnica a través d’una sèrie de conceptes que la defineixen –com ara arreu, natural, respecte a l’entorn, traça o mestratge. El tercer àmbit expositiu es dedica al repoblament del món rural i les conseqüències positives que té per a la recuperació del paisatge, fent servir entrevistes a persones que exposen diverses mirades.

Els responsables del Museu Terra expliquen que aquesta exposició serà clau per al Museu, que centrarà la seva activitat en el concepte de paisatge cultural. Com ja és habitual amb el Museu Terra, l’exposició va acompanyada d’una nova proposta educativa perquè els alumnes dels centres educatius puguin treballar els conceptes relacionats amb la temàtica de la mostra. La nova activitat està ideada per a alumnes d’entre cicle mitjà de primària i batxillerat, així com per a alumnes de cicles formatius i educació especial.