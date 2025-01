Google Maps 'enxampa' un avió sobrevolant Montblanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Google Maps ha 'enxampat’ un avió sobrevolant Montblanc, concretament al carrer de la Bartra, una via situada entre l’Institut Martí l’Humà i l'Escola Las Murallas. La imatge, registrada aquest mateix any, forma part de les actualitzacions del servei de mapes en línia de Google i mostra a l’avió en ple vol sobre el nucli urbà del municipi.

El Camp de Tarragona, un escenari perfecte per a les pràctiques aèries

El cel de Tarragona s’ha convertit en un espai idoni perquè les aerolínies realitzin exercicis de vol a causa de la proximitat amb l’Aeroport de Reus. En els darrers mesos, diverses companyies aèries, entre elles la turca Corendon Airlines, l’alemanya Deutsche Lufthansa, l’espanyola Vueling i la companyia d’aviació Galistair Infinite Aviation, han utilitzat aquest espai per dur a terme les seves pràctiques de vol.

Aquestes pràctiques, conegudes com a circuits visuals o «aterratges i enlairaments», són exercicis dissenyats per perfeccionar les maniobres d’enlairament, aproximació i aterratge. A més, permeten als pilots entrenar la coordinació i precisió necessàries per a operar les aeronaus de forma segura i eficient.

Encara que es desenvolupen a gran altitud, sempre es realitzen sota estrictes mesures de seguretat i seguint les indicacions del control aeri. Aquests entrenaments són comuns a les aeronaus de formació i tenen lloc en rutes i àrees específiques, com el Camp de Tarragona, on la baixa densitat de trànsit aeri i la proximitat a l’aeroport ofereixen les condicions ideals per a aquests exercicis.

Un entorn d’aviació amb més activitat del que sembla

La zona del Camp de Tarragona, a més de ser un punt de referència per a l’entrenament de pilots, és també un espai on l’activitat aeronàutica ha crescut en els darrers anys. Amb l’expansió de les aerolínies de baix cost i l’augment de la demanda de vols internacionals, la regió s’ha establert com un node clau per a l’aviació tant comercial com de formació. El cel de Tarragona, per tant, no només s’ha convertit en un centre d’aprenentatge per als futurs pilots, sinó també en un lloc freqüent per a albiraments inusuals com el que ha estat capturat per Google Maps.