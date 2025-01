Abril Parrilla i Àlex Margalef seran la Princesa i Sant Jordi en la 38a Setmana Medieval

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Setmana Medieval 2025 ja té protagonistes. L'Abril Parrilla i l’Àlex Margalef han estat escollits, a través de les votacions telemàtiques dels socis de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, per ser la Princesa i Sant Jordi aquest 2025. Enguany la 38a edició de la Setmana Medieval se celebrarà a Montblanc els dues 20 i 23 d’abril, i del 25 d’abril al de maig.

La resta de protagonistes de la festa seran:

Rei: Àngel Torija

Reina: Anna Armengol

Veguer: Eugeni Tarragó

Veguera: Mariona Agustí

Casa Gener: Josep Bertran i Mireia Carreras

Casa Alenyà: Juan Carlos Romero i Ma. José Fernàndez

Casa Vilafranca: Roser Farré i Joan Mena

La Setmana Medieval d'enguany compta amb un cartell promocional on la rosa és l’element protagonista. La fotografia que il·lustra el cartell és del montblanquí Francesc Pallissó.

Aquest any com a novetats tornaran tres espectacles que s’havien fet en edicions anteriors, aquests són: Justícia i honor, Judici al cavaller i l’alcavota i Les titelles reials. Per altra banda, presentem actes nous com l’Entrada Reial, que tindrà lloc el 25 d’abril; els espectacles infantils amb la companyia Drakònia; espectacles itinerants de caràcter familiar amb la companyia Galiot Teatre; o funcions teatrals amb la companyia montblanquina Fila Zero.

Pel que fa a les Nits Malignes, el dia 2 de maig arriba La Fúmiga a Montblanc, un dels grups referents dels països catalans, seguit de l’actuació del DJ Oscar Sanchez.