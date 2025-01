Vimbodí i Poblet acull una nova edició de la Fira de la Tòfona Negra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Vimbodí i Poblet ja ho té tot a punt per acollir, per segon any consecutiu, la Fira de la Tòfona Negra. L’esdeveniment, que celebrarà la seva vuitena edició, tindrà lloc aquest cap de setmana al pavelló municipal. Allà s’oferiran diverses activitats dissenyades per donar a conèixer la tòfona i promocionar l’ús d’aquest fong, tant en les cuines professionals com en les domèstiques.

Els actes arrencaran dissabte a les 10 h, amb l’obertura del Mercat de la tòfona fresca i productes alimentaris de proximitat. La inauguració oficial de la Fira tindrà lloc a les 10.30 h, i anirà a càrrec de Lucía López Cerdán, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona.

A les 11 h la sala polivalent del recinte acollirà el primer showcooking de l’edició, La cuina de la Tòfona Negra, amb el xef Rafel Múria. D’11.30 h a 13 h els més petits podran gaudir del taller infantil Decoració i estampació amb aliments, a càrrec de Juga i Aprèn. A les 12 h començarà la degustació de tapes trufades, a càrrec de Marian Romero i d’Espècies a mà. Aquesta es repetirà diumenge a la mateixa hora. A les 12.30 h serà el torn del segon showcooking de l’esdeveniment, La cuina Pim Pam, amb el xef Arnau París.

Dissabte el recinte tancarà les portes a les 15.30 h i les tornarà a obrir a les 18 h. Mitja hora més tard, l’espai acollirà el taller infantil La meva tòfona amb fang, a càrrec de Juga i Aprèn. A la mateixa hora, a la sala polivalent, tindrà lloc un maridatge de vins ancestrals del celler Vega Aixalà i embotits artesans elaborats per Cala Cova. A les 19.30 h els assistents podran gaudir del Capvespre de tast i música amb Cara B gira el món i gira el plat amb Alexandre Bonanit. El recinte tancarà a les 21.30 h.

Diumenge la jornada arrencarà a les 9.30 h amb un esmorzar amb brasa a càrrec de la Societat Coral Veu de la Terra. Les activitats continuaran a les 10.30 h a la sala polivalent amb la xerrada sobre gossos tofoners a càrrec d’Ernest Capdevila i Dídac Espasa. A les 11.30 Juga i Aprèn oferirà el contacontes L’auca d’en Truffo, el gos tofoner, i a les 12 h el camp de futbol serà l’escenari del 8è Concurs de Gossos Tofoners. L’entrega de premis se celebrarà a les 13.30 h al mateix espai. El recinte firal tancarà les seves portes per darrer cop a les 15 h.