L’Oficina de Turisme de Montblanc tanca el 2024 amb més de 42.000 persones ateses

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Oficina de Turisme de Montblanc ha tancat el 2024 amb unes xifres globals semblants als anys anteriors tot i que hi ha una davallada condicionada per un estiu fluix.

Les 12.869 consultes ateses per l’Oficina de Turisme representen 42.225 persones, la xifra més baixa després de la pandèmia. El 2022 van ser 14.383 consultes i 44.411 persones, i el 2023 15.056 consultes i 44.226 persones. És significativa la variabilitat de la xifra mitjana de persones per consulta que ha oscil·lat molt aquests tres anys: 3,08 el 2022, 2,93 el 2023 i 3,28 el 2024.

Hi ha un factor econòmic que ja es va visibilitzar l’any anterior i que a l’estiu es va fer molt evident: la despesa per turista és més baixa i es fan menys activitats com són les visites guiades, els tastos o les visites a elements patrimonials. Els grans esdeveniments turístics de Montblanc han atret visitants però sense superar les xifres d’edicions passades. I el punt d’informació de la muralla ha obert menys dies: 180.

Les consultes ateses

Les 12.869 consultes ateses situen el 2024 a la banda baixa de les dades anuals recollides al llarg dels 24 anys sencers que ha estat oberta l’Oficina de Turisme.

Cinc mesos van superar el miler de consultes. Curiosament, l’abril, amb la celebració de la Setmana Medieval, i l’octubre, amb Clickània, van tenir la mateixa xifra: 2.254. El juny, per l’efecte de Brickània, arribà a les 1.263; el març coincidí amb la Setmana Santa i en registrà 1.289, mentre que l’agost, turístic per excel·lència, es quedà en només 1.263 consultes.

A Montblanc el turisme del país, sempre és el més important al llarg de tot l’any. Va representar el 64,6%. Una mica menys que el 68,1% de 2023 i el 65,4% de 2022. Els visitants procedents del Barcelonès i del Vallès Occidental destaquen la major part de l’any, mentre que el Tarragonès despunta coincidint amb els esdeveniments turístics.

El turisme procedent d’Espanya s’ha recuperat després d’una forta davallada l’any 2023. Aleshores va passar de 21% al 16,9%, i el 2024 ha remuntat al 20,3%. El País Valencià (691 consultes), Euskadi (411) i Madrid (358) són les principals procedències.

El 2024 la presència de turisme internacional s’ha mantingut respecte a l’any passat: del 15% al 15,1%. Més de la meitat han tornat a ser de França (amb 999 consultes ha estat el 7,8% del total anual), Alemanya amb 129, Països Baixos amb 114 i el Regne Unit amb 104, també han estat significatius.

Les visites guiades

Les xifres de visites guiades han tingut una davallada respecte a l’any anterior, però supera el 2022 i es poden qualificar de positives.

En total, els Guies de Montblanc han acompanyat 7.398 persones, mentre en els dos anys anteriors foren 8.307 i 6.192. El descens ha vingut provocat per haver acompanyat menys grups escolars.

S’han guiat 2.360 escolars de 39 centres educatius (2.810 i 1.600 els anys anteriors) i 2.955 adults en 120 grups concertats (2.666 adults en 116 grups, i 1.860 en 106 els anys anteriors).

L’Oficina de Turisme ofereix dos tipus de visites individuals. La monumental, que s’ofereix cada dia a les 11 h del matí ha sortit en 307 ocasions (292 i 282, els anys precedents) i la visita en família Explora Montblanc, ha patit una reculada amb 36 sortides per 70 i 65 els anys anteriors. En total, s’han acompanyat 2.695 persones, una mica menys que en els anys precedents: 2831 i 2732.

La visita a la muralla sense guia l’han fet 12.418 persones. Aquest servei s’ha ofert menys dies que l’any anterior i no s’ha pogut arribar a xifres semblants a 2023. Es tracta d’una activitat molt estacional i només s’ha passat del miler de visitants els mesos de març (Setmana Santa), abril (Setmana Medieval) i agost.