Una dona resulta ferida després de caure en una cuneta a l'N-240 a l'Espluga de Francolí

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat estan treballant aquest matí de dijous en un accident de trànsit a l'N-240 a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). L'avís l'han rebut a les 08.58 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions terrestres fins al quilòmetre 4,2 de la via.

Allí han comprovat que un vehicle ha patit una sortida de via i ha caigut a una cuneta. Com a conseqüència de l'incident, la conductora ha quedat atrapada mecànicament. Els bombers estan treballant per extreure-la del vehicle.

Fins al lloc també s'han desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per avaluar l'estat de la conductora.