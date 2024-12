Una representació històrica

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera representació del Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí es remunta a l’any 1964. Aquell Nadal, un grup de persones va decidir representar un Naixement a l’antiga pallissa del Bou, al costat de la plaça del Casal de l’Espluga, que s’havia inaugurat just un any abans. Els dos anys següents el pessebre va créixer, estenent-se fins als jardins del Casal amb escenes del Naixement, l’Anunciació als Pastors, l’Anunciació a la Mare de Déu, la fusteria de Josep, el capítol Buscant hostatge i una casa de pagès.

L’any 1967 es va traslladar a l’interior de la Cova de la Font Major, un espai singular que va acollir les principals escenes de la història bíblica fins al 1977, quan es va deixar de representar per falta de suport econòmic.

Els anys següents es va recrear de manera intermitent en diversos espais fins que, el 2009, es va recuperar la tradició. Primer, en format reduït i, amb el pas dels anys, guanyant presència en diversos punts del centre històric, a la vegada que augmentava el públic, fins al punt que el 2103 les recreacions van superar per primera vegada els 2.000 visitants. La xifra, però, assoliria el màxim històric el 2019, un any de rècord absolut en què es van vendre 5.010 entrades per a quatre dies de representacions.

El Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí, doncs, commemora aquest any el 60è aniversari de la primera representació i els 15 anys de l’actual format al centre històric. L’Espluga va ser la tercera població de Catalunya en començar a representar pessebres vivents, després de Castell d’Aro (1959) i Corbera de Llobregat (1962), inspirats tots pel Pessebre Vivent d’Engordany (Andorra), de 1955. Es tracta de l’únic pessebre de caràcter estàtic i immersiu de les comarques de Tarragona, i s’ha guanyat la fama gràcies a l’alt rigor històric i bíblic de les recreacions. El sistema de visita, organitzat mitjançant la venda d’entrades amb antelació, garanteix que en l’accés no hi hagi cues. Això sí, limita el nombre de visitants per dia –enguany, les entrades es van exhaurir en 15 dies.

Aquest 2024, el Pessebre l’Espluga ha guanyat el premi Previsora General al Projecte de l’Associacionisme Cultural Català. A més, ha estat seleccionat per l’Agència Catalana de Turisme per l’acció Cultura en Viu, fet que comportarà la publicació de continguts del pessebre al perfil d’Instagram @CatalunyaExperience, amb més de 500.000 seguidors, el 27 de desembre.