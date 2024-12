Montblanc engega una campanya per evitar el despoblament: «serà el Tinder de l’habitatge»

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Montblanc ha engegat la campanya Viure a Montblanc, juntament amb l’associació Repoblem. Aquesta busca «arrelar als montblanquins al seu municipi i facilitar l’accés a l’habitatge a la gent que hi vol anar a viure», tal com ha detallat l’alcalde, Oriol Pallissó.

Aquesta iniciativa és una col·laboració público-comunitària que busca enfrontar-se als problemes de manca de lloguer i d’habitatge de venda en condicions. Ricard Grau, membre de l’associació, explica que l’objectiu és «crear oportunitats per tal de trobar aquests pisos».

Grau detalla que el nucli antic i el centre històric de Montblanc tenen uns 200 habitatges buits, molts d’ells en procés de deteriorament. Per aquest motiu, l’associació realitzarà un cens actualitzat i continu d’aquests immobles i el seu estat, tot parlant amb els propietaris per informar-los sobre les possibilitats que tenen.

En aquest sentit, Grau explica que el resultat serà com un «Tinder de l’habitatge», on els veïns i veïnes que tenen la necessitat d’adquirir un pis podran conèixer aquests que han estat tancats durant molt temps. Més enllà del cens, l’associació engegarà iniciatives de difusió per estar en contacte amb la població. Sense anar més lluny, aquest divendres seran presents a la fira de Nadal de Montblanc. A més, Repoblem ha engegat una pàgina web per tenir totes les dades recollides en obert així com les possibilitats per accedir a un habitatge.

Protecció oficial

Més enllà d’aquesta iniciativa, Montblanc va desbloquejar recentment un ajut d’1,2 milions d’euros per construir 46 habitatges de protecció oficial. L’alcalde detalla que actualment «estan buscant fundacions que puguin complementar aquest import». Per Pallissó, l’accés a l’habitatge és «una prioritat», ja que assegura que actualment existeix «més gent que treballa de la que hi viu» al municipi.

El batlle recorda que Montblanc ha estat declarada zona de mercat tensionat per la Generalitat i apunta que és necessari potenciar la rehabilitació d’immobles al centre històric. A més, Pallissó assegura que «tard o d’hora» també hauran de «regular el mercat dels habitatges d’ús turístics», afirmant que aquest és el que impulsa la majoria de les rehabilitacions. «Volem que la gent ens visiti, però la prioritat és que hi puguin viure», remarca l’alcalde.