Culminen les obres de rehabilitació del Jutjat de Montblanc

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de rehabilitació del Jutjat de Montblanc han finalitzat després de més d’un any de treball. L’interior de l’equipament ha estat reformat gràcies a una subvenció del Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics impulsat pel Govern d’Espanya. Aquest ajut ha finançat un 85% del cost total valorat en 1.138.777 euros, com a condicionament, els treballs de rehabilitació havien d’estar finalitzats abans d’acabar aquest any.

Els treballs han permès fer l’immoble de la plaça de Santa Maria més eficient energèticament i habilitar la primera i la segona planta per a diversos usos municipals, descongestionant així l’edifici de l’ajuntament.

La planta baixa estarà destinada a acollir el Jutjat de Pau i el registre civil, de manera que aquests serveis es traslladaran de la primera planta, on estan ubicats ara. La primera planta disposarà de la sala de cooperació i un saló per poder fer diversos actes municipals.

La segona planta, on abans hi havia dos habitatges de titularitat municipal, estarà destinada a diferents despatxos de serveis tècnics del consistori.

Tot i que les obres de rehabilitació ja estan completades, l’edifici necessita encara tot el mobiliari per poder-se posar en funcionament. Des de la corporació municipal apunten que el trasllat dels diferents equipaments es farà de manera progressiva.

Durant tot aquest temps de reformes, el Jutjat de Pau i el registra civil s’han traslladat al Casal d’Entitats de Montblanc, on, de moment, continuen prestant servei. Les obres també han permès la instal·lació d’un ascensor, una rampa a la planta baixa i nous lavabos adaptats a persones amb mobilitat reduïda, dent que l’edifici sigui 100% accessible.

Marc Vinya, vicealcalde de Montblanc i regidor d’Urbanisme, apunta que «eren unes obres molt necessàries per adaptar l’edifici al segle XXI». Això si, l’immoble ha conservat la façana i la porta original per mantenir l’estètica.