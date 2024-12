Tallada la carretera N-240 a l'Espluga de Francolí per risc d'una branca a punt de caure

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La carretera N-240, al seu pas per l'Espluga de Francolí, està tallada aquest dissabte al matí. El tall s’ha efectuat al punt quilomètric 40, on una gran branca de grans dimensions amenaça de caure sobre la via, posant en risc la seguretat dels vehicles que hi circulen.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10.17 hores i s'han desplaçat amb una dotació fins al lloc dels fets, on estan treballant per retirar la branca i garantir la seguretat.

Els Mossos d’Esquadra, informats de la situació, han col·laborat amb el tall de la carretera per evitar possibles incidents. Es recomana als conductors evitar la zona i seguir rutes alternatives mentre duren els treballs.