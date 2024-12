Montblanc tindrà un pressupost de 14 MEUR pel 2025 amb més de 4 milions en inversions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern de l'Ajuntament de Montblanc ha presentat el pressupost per l'any 2025 que puja fins als 14 milions d'euros. Els comptes preveuen, concretament, 4.445.906 euros d'inversions en patrimoni, via pública, edificis municipals i culturals i en parcs infantils. El govern portarà al ple d'aquest dimecres l'aprovació dels comptes.

La inversió més gran es farà a l'antiga església de Sant Francesc, on s'hi invertiran 3 milions d'euros provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri d'Indústria i Turisme del govern espanyol. «Serà la gran obra d'aquesta legislatura, que servirà per posar al dia unes instal·lacions que al llarg de l'any acullen una gran quantitat d'actes», asseguren des de l'ajuntament.

L'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha destacat que «són uns comptes vius que podrien arribar als 20 milions d'euros». El pressupost no contempla encara la subvenció d'1 milió d'euros per habitatge, la subvenció per la construcció de l'Arxiu Comarcal o els diners que es recaptaran amb la implantació d'empreses al polígon logístic de CIMALSA.

L'equip de govern també destaca que el 87% de les inversions que es faran l'any vinent estan subvencionades, gràcies a l'esforç per buscar subvencions i recursos econòmics, més enllà dels propis de l'ajuntament.