Montblanc posa a la venda una parcel·la del polígon logístic de Cimalsa per més de 2,2 milions d’euros

Imatge del terreny on hi anirà el polígon logístic de Cimalsa.Cedida

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Montblanc ha posat en marxa el procés de venda d’una parcel·la dins el futur polígon logístic de Cimalsa La Romiguera, on s’instal·larà Bon Preu. Coneguda com a Finca R2, té una superfície de 19.020,85 m² i es destinarà a usos terciaris que inclouen activitats logístiques, comercials, hoteleres, de restauració i altres serveis relacionats amb el sector empresarial i tecnològic.

El preu de sortida de venda de la finca és de 2.267.920,62 euros (IVA inclòs) i es farà mitjançant concurs públic. Les ofertes es podran presentar fins al 16 de desembre d’aquest 2024. El polígon logístic de Montblanc, impulsat per Cimalsa, està ubicat en una posició estratègica amb accés directe a les principals vies de comunicació: A-27, N-240, C-14 i AP-2, i a només 1,5 quilòmetres del nucli urbà de la capital de la Conca de Barberà.

A més, disposa d’una reserva d’espai, propietat d’Adif, que possibilitaria la construcció d’una estació de tren intermodal, consolidant la seva projecció com a hub logístic d’alt nivell.

La urbanització de la primera fase es preveu que finalitzi a mitjan 2025, marcant el començament de l’operativitat d’aquesta àrea industrial que es presenta com un «motor» de desenvolupament econòmic per a la comarca i per a Catalunya. Des del consistori recorden que ja s’ha venut una parcel·la del polígon al supermercat Bon Preu, que invertirà 204 milions d’euros per construir una nova ciutat logística de la companyia.