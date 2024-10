La delegació del Govern a Catalunya es reuneix en el Monestir de Poblet

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat del govern espanyol a Catalunya ha reivindicat que l'executiu estatal està fent «un gran esforç» per millorar les connexions ferroviàries «després d'anys de falta d'inversió per part dels governs anteriors, especialment en el servei de Rodalies». Carlos Prieto ha assegurat que l'obra de Roda de Berà «revolucionarà la mobilitat a Tarragona» perquè permetrà escurçar els trajectes «i estalviar temps» als usuaris. «Serà una infraestructura clau per avançar en la continuïtat del corredor del Mediterrani», ha afegit. Prieto ha reunit els quatre subdelegats al Monestir de Poblet per abordar les «noves relacions» amb la Generalitat i que aquestes «continuïn sent estretes».

El delegat del govern espanyol ha reunit, al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, el subdelegat a Tarragona, Santiago Castellà, i el subdelegat a Girona, Pere Parramon.

Prieto ha apuntat que «s'està invertint en Rodalies tot el que es pot invertir sense haver de tallar el servei» i ha recordat que l'obra de Roda de Berà té un pressupost de més de 20 milions d'euros i que se n'han destinat 32 milions d'euros més al Pla Alternatiu de Transport a Tarragona. El delegat també ha assenyalat que l'executiu espanyol ha licitat més de 7.000 milions d'euros des de 2018 en el corredor del Mediterrani, «infraestructura cabdal que permetrà connectar els ports amb indústries com la de Seat a Martorell».