Aprodisca inicia un nou projecte de restauració a Montblanc per consolidar l’ocupació de persones amb discapacitat

Aprodisca inicia un nou projecte de restauració a Montblanc, el Mini Break. El bar- restaurant està ubicat dins de les instal·lacions del Club de Tennis Montblanc i permet consolidar, per una banda, l’àrea de restauració de l’entitat i per l’altra, llocs de treball per a persones amb discapacitat.

L’equip del Mini Break està format per 4 persones que fins ara estaven treballant a Les 3 Esses durant la temporada d’obertura del restaurant. «Fa uns mesos la junta directiva del club de tennis ens va proposar gestionar aquest establiment. Per nosaltres és un nou repte professional, una nova oportunitat d’avançar cap a una societat més inclusiva i demostrar l’èxit de la inserció laboral de les persones amb discapacitat» explica la gerent d’Aprodisca, Gemma Corbella.

El Mini Break, que es va inaugurar divendres a la tarda, estarà obert entre setmana en horari de tardes i els caps de setmana durant tot el dia. L’acord inicial entre l’entitat i el Club de Tennis té una durada d’un any.