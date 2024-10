Plantant les llavors per un futur sostenible

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb el lema Educació, art i cultura per construir un futur més sostenible, el Museu Terra de l’Espluga de Francolí celebra la sisena edició del Festival d’Educació per la Sostenibilitat [FES]. El festival, plantejat com un punt de trobada de totes aquelles persones que volen construir un futur més sostenible, està plantejat en dues jornades.

Una, destinada a professionals de l’educació, se celebra aquest mateix divendres i vol ser un espai de trobada de la comunitat educativa per conèixer i intercanviar experiències que combinen l’educació i les arts. La segona serà la jornada familiar, que es farà demà dissabte, dia 19. El [FES] familiar comptarà amb prop d’una quinzena de propostes culturals com jocs, tallers, espectacles de dansa i un concert.

Així, dissabte arrencarà amb l’espectacle de dansa Desferra, de la Companyia Miquel Barcelona, que es farà a les 10.30 h. A les 11.15 h arrencarà una passejada familiar a càrrec de Meritxell Margarit, que proposarà obrir bé els ulls i aprendre a mirar d’una forma diferent tot allò que ens envolta.

A les 12.20 h arribarà un dels plats forts del FES, el concert de Dàmaris Gelabert i, ja a la tarda, hi haurà l’espectacle teatral La Caputxeta Verda, una reinterpretació del conte clàssic que parla del respecte i la protecció dels animals. La funció serà a les 18.30 h, però mitja hora abans s’oferirà un berenar de pa amb xocolata per a tots els assistents.

A més, durant tot el dia hi haurà sis tallers, a càrrec de Còdol Educació, destinats a la reflexió sobre l’aigua, l’ús i l’abús de materials com el plàstic, o la vida rural. També durant tota la jornada es podrà participar en l’activitat Tinkering, de Just4Kids, on els assistents podran experimentar i inventar amb materials i eines diverses per fomentar la innovació.

L’entrada al [FES] familiar del dissabte té un preu de 5 € per persona i és gratuïta per a menors de 3 anys. Amb l’entrada es pot participar en qualsevol de les activitats programades. A més, durant el procés de compra d’entrades també es poden adquirir els tiquets de dinar de forma anticipada a un preu de 15 € per persona. D’altra banda, durant tot el dia estarà oberta la Guingueta del Museu, que oferirà dinar i servei de bar.