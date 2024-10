Una quinzena de municipis de la Conca tindran el servei d'oficina bancària mòbil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir del mes de novembre, quinze municipis de la Conca de Barberà comptaran amb servei d’oficina bancària mòbil. El vehicle que donarà servei està dotat de caixer automàtic i oficina mòbil amb personal de l’Entitat (1 – 2 persones, més el xofer/vigilant seguretat) que donarà assessorament bancari, així com suport pel que fa al funcionament del caixer automàtic als usuaris del servei en els diferents termes municipals.

Els municipis que tindran aquest servei són Blancafort, Conesa, Forès, Passanant i Belltall, Llorac, Pira, Piles, Pontils, Vallclara, Rocafort de Queralt, Vallfogona de Riucorb, Savallà del Comtat, Senan, Vilanova de Prades i Vilaverd.

Els usuaris podran retirar diners en efectiu mitjançant l'ús de qualsevol targeta, ingressar diners en efectiu, domiciliació i pagament de rebuts, tributs i sancions, obertura de comptes bancaris, consultes de moviments i saldos de comptes bancaris, obtenció d'extractes de comptes bancaris, realització de transferències entre comptes bancaris així com rebre atenció personalitzada en matèria d’informació sobre crèdits, préstecs personals i hipotecaris o sobre productes financers.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Financera, va treure un concurs públic per prestar un servei i l’objecte del contracte és la prestació d’un servei d’oficina bancària mòbil amb caixer automàtic en els municipis de Catalunya on no existeixi oficina bancària. Caixa Enginyers i Caixabank han estat les entitats escollides per la Generalitat de Catalunya per tal d’implementar el servei d’oficina mòbil amb caixer, ha obtingut licitació per prestar el servei durant un termini de 2 anys, on la Generalitat de Catalunya preveu la possibilitat de pròrroga d’aquest servei de 2 anys més (un màxim de 4 anys).

El servei s’oferirà un cop al mes durant 1 hora, excepte als municipis de menys de 250 habitants, on estaran presents 30 minuts. els dies de visita i l’hora per a cada municipi els anunciarà cada ajuntament a través dels seus canals de comunicació i també a través del web de la Generalitat (Banca Mòbil de Catalunya. Departament d'Economia i Finances).