El Festival Internacional d’Orgue de Poblet arriba a la desena edició

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional d’Orgue de Poblet, que comença aquest dissabte dia 19 d’octubre, arriba enguany a la desena edició consolidant el seu format de tres concerts excepcionals i el seu espai com a aparador imprescindible de l’actualitat organística, tant pel que fa a intèrprets com pel que fa a repertoris. Els tres intèrprets convidats en aquesta edició són Leonardo Carrieri (dia 19), Louis-Noël Bestion de Camboulas (dia 26) i Martin Sturm (9 de novembre).

El primer dels concerts porta per títol Del barroc al neobarroc: l'evolució de les formes musicals a Europa. En aquesta vetllada, que començarà a les 20:45h, com tots els concerts del cicle, Leonardo Carrieri oferirà un programa exigent per a l’intèrpret i molt estimulant per al públic.

Carrieri és organista titular del gran orgue de l'església arxiprestal de San Marco de Rovereto i de l'església de San Vigilio de Merano. Desenvolupa una intensa activitat concertística, tant com a solista com en col·laboració amb orquestres, formacions de cambra i corals. Carrieri ha treballat el repertori organístic amb mestres com Jean Guillou, Giancarlo Parodi i Claudio Astronio. Al llarg de la seva carrera ha guanyat nombrosos premis internacionals d’orgue i clavicèmbal.

Les entrades per a aquest concert i els de la resta del cicle, així com els abonaments amb descompte per a dos o per als tres concerts, es poden obtenir a la web del monestir de Poblet.

Un orgue únic en un entorn únic

L’orgue Metzler de Poblet està especialment pensat per interpretar-hi la música que es va crear durant el Barroc a Alemanya i a França, però les seves possibilitats van molt més enllà. Es tracta d’un versàtil instrument interregional, concebut com una síntesi equilibrada dels més importants elements dels orgues barrocs europeus, i que a més pot acollir sense problemes repertoris del Romanticisme i fins i tot contemporanis.

El seu so, per tant, és únic i especial a la Península, com també ho és l’entorn en què es troba: un monestir cistercenc del segle XII, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1991 i que encara està plenament actiu gràcies a la comunitat monàstica que hi habita. L’assistència als concerts del Festival Internacional d’Orgue, per tant, es pot completar amb una atractiva oferta cultural fent la visita al conjunt monumental; i també aprofitant l’oferta gastronòmica i l’allotjament que s’ofereix en el recinte.