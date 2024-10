El Playmobil del programa 'El Hormiguero' present a la Fira Clickània de Montblanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La setzena edició del festival de Playmobil de Montblanc ha rebut 3.750 visitants durant el primer cap de setmana de Clikània. Els visitants han omplert carrers i places, i, per descomptat, establiments d’hostaleria i comerç del municipi i de la Conca de Barberà.

Així doncs, el municipi ha acollit a aficionats i a col·leccionistes de Playmobil, que han gaudit de dissenys espectaculars i innovadors com, per exemple, el plató del mític programa 'El Hormiguero' presentat per Pablo Motos i emès a Antena 3.

De fet, a aquesta obra no li falta cap detall i escenifica a la perfecció el programa. En ella es poden veure a les formigues Trancas i Barrancas, i a Pablo Motos entrevistant a dos convidats. A més, inclou els càmeres amb els seus 'sets’ d’enregistrament i el públic.

Finalment, a més de disposar de la decoració pròpia d’El Hormiguero, amb el seu decorat personalitzat, també es pot veure la secció d’experiments científics que realitza Jorge Marrón en pràcticament tots els programes.