La X edició de Vitrum es converteix en la més multitudinària de tota la història

La proclamació de l'actor i humorista Pep Plaza com a vidrier d'honor, el vermut musical i diferents activitats adreçades als més petits de la família han posat el punt i final, aquest diumenge, a la desena edició de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum. Dedicat a promoure el vidre tradicional i actual a partir del lleure, el comerç i el coneixement històric i científic, el Vitrum d'enguany ha estat el més multitudinari de tota la història del festival.

La regidora de Turisme de l'Ajuntament i coordinadora de Vitrum, Rosa Albes, ha destacat l'alta assistència de públic: «no podem posar-hi xifres exactes, perquè les persones que ens han visitat s'han repartit per tots els carrers i espais on s'ha desenvolupat la festa al llarg del cap de setmana, però hem percebut molta més gent que cap any, moltes de les activitats i tallers que s'han programat s'han omplert i altres han tingut també una altíssima participació».

De la seva part, l'alcalde, Joan Canela, ha assenyalat que «Vitrum i el nostre Museu i Forn del Vidre, obert tot l'any, refermen la capitalitat vidriera de Vimbodí i Poblet. Aquesta és una festa consolidada que aplega tradició, història, lleure i ciència a parts iguals i que dinamitza l'activitat del municipi i el projecta arreu». L'Ajuntament ha aprofitat el balanç de la festa per agrair la tasca d'entitats, empreses i totes les persones que hi han col·laborat.

Les demostracions de vidre bufat al carrer i al Museu i Forn del Vidre, han estat els eixos de Vitrum, que enguany ha tingut com a novetats l'exposició de vidre artístic Fràgils Emocions, amb obres de l'artista vidrier Rafa Abdon; la inauguració de la ruta per la vila Carrers de Llum; la participació, per primer cop a la festa, de vidriers de l'Associació Vidre Bufat de Mataró, i la decoració del carrer Major amb una mostra dels guarniments dels diferents carrers de la vila durant les recents festes quinquennals dels Torrents. D'altra banda, el mercat d'artesania s'ha repartit entre la plaça Major i la renovada plaça de les Orenetes, més àmplia, còmoda i accessible.